Ungebetener Gast: Schwarzbär unterbricht Familien-Picknick in Mexiko

Im Norden von Mexiko wollte eine Familie in einem Naturschutzgebiet auf einem Rastplatz zu Mittag essen, als sie plötzlich von einem hungrigen Schwarzbären überrascht wurde. Das Tier kletterte unbeirrt auf den Picknicktisch und bediente sich am Essen der erschrockenen Parkbesucher. (has)