«Schweizer» Franzosen stehen in Bern Schlange

Grosser Andrang bei der französischen Botschaft in Bern: Die in der Schweiz wohnhaften Französinnen und Franzosen beteiligen sich rege am zweiten Wahlgang. Die Urnen sind noch bis 19 Uhr geöffnet.

Im ersten Wahlgang vom 10. April war das Verdikt der «Schweizer» Franzosen klar. Sie sprachen sich deutlich für den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron aus. Seine Herausforderin Marine Le Pen fiel dagegen deutlich durch. (chm)