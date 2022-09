Russland Die Serie der Todesfälle wird immer länger und unheimlicher: Ölmagnat «fällt» aus Krankenhausfenster Mit Rawil Maganow, dem Vorstandsvorsitzenden des zweitgrössten russischen Ölproduzenten Lukoil, ist bereits der zehnte russische Top-Manager unter unklaren Umständen ums Leben gekommen. Vor ihm starb Lukoil-Vorstandsmitglied Alexander Subbotin angeblich wegen einer Schamanen-Kur mit Krötengift.

Am 21. November 2019 verlieh Wladimir Putin dem am Donnerstag verstorbenen Rawil Maganow den Alexander-Newski-Orden für seine Verdienste ums Vaterland. Mikhail Klimentyev / SPUTNIK

An einen Zufall glaubt längst keiner mehr: Laut der russischen Agentur Interfax ist Ölkonzern-Chef Rawil Maganow am Donnerstag in Moskau nach einem Sturz aus einem Spitalfenster gestorben. Die Moskauer Polizei geht von einem Suizid aus, habe aber gesonderte Ermittlungen aufgenommen, wie weiter berichtet wird. Maganow soll sich wegen eines Herzleidens ins Moskauer Zentralspital in Behandlung begeben haben. Dabei hätten Ärzte bei ihm auch eine Depression festgestellt.

Der 67-Jährige ist nach Zählung unabhängiger Medien bereits der neunte russische Oligarch, der seit dem russischen Überfall auf die Ukraine unter unklaren Umständen ums Leben gekommen ist und der zehnte seit Jahresbeginn. Rawil Maganow übernahm 2020 den Vorsitz des Verwaltungsrats des zweitgrössten russischen Ölkonzerns Lukoil. Dieser ist im Gegensatz zu Gazprom ein Privatunternehmen, dessen Aktien an der Londoner Börse gehandelt werden.

Lukoil-Verwaltungsrat zeigte sich besorgt über Ukraine-Konflikt

Am 3. März, also nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, übte der Lukoil-Verwaltungsrat in einer Pressemitteilung auf seiner Homepage leise Kritik, indem er sich «tief besorgt über die tragischen Ereignisse in der Ukraine» zeigte und «zur baldmöglichsten Beendigung des bewaffneten Konflikts» aufrief.

Am Donnerstag bestätigte Lukoil in einer dürren Mitteilung Maganows Tod «nach schwerer Krankheit» und drückte der Familie sein «tief empfundenes Beileid» aus. Der Verstorbene habe einen «unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der gesamten russischen Öl- und Gasindustrie» geleistet.

Über die Hintergründe von Maganows Tod kann vorerst nur spekuliert werden. Was aber beim Blick auf die Liste der in diesem Jahr ums Leben gekommenen russischen Oligarchen auffällt: Sie alle stammten aus Putins Umfeld, waren in den überwiegenden Fällen im Rohstoffhandel tätig und hatten sich meist kritisch über Putins Regime geäussert.

Suizid-These öffentlich angezweifelt

Mit zwei Ausnahmen gingen die Behörden jeweils von einem Suizid aus. Maganow ist dabei nach Alexander Subbotin bereits der zweite Tote aus der Lukoil-Vorstandsetage.

Dessen offizielle Todesbegründung ist besonders abstrus: Für Subbotins Tod am 9. Mai machen die russischen Behörden die Fehlbehandlung durch Schamanen verantwortlich, die seine Alkoholsucht mit Krötengift und Hahnenblut behandelt haben sollen. Nach der zweiten solchen Behandlung habe das frühere Lukoil-Vorstandsmitglied angeblich einen Herzinfarkt erlitten.

Im Fall des am 18. April ums Leben gekommenen Sergej Protosenja, einstiger Vizepräsident des Gasriesen Nowatek, bezweifelte sein Sohn Fedor öffentlich die offizielle Darstellung, dass Protosenja im spanischen Urlaubdsdomizil zuerst seine Frau und 18-jährige Tochter und danach sich selbst getötet zu haben.