Er ist wohl der heimliche Star der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth. Der vierjährige Prinz Louis begeistert derzeit mit seinen Grimassen Menschen weltweit. So auch am Sonntag wieder bei der Abschlussparade der Feierlichkeiten in London. Stillsitzen und sich benehmen kam für den kleine Prinz nämlich keinesfalls in Frage.