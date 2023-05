Nachruf Tina Turner, der erste weibliche Superstar, ist tot: Für ihre Befreiung musste sie durch die Hölle gehen Die Schweizer Staatsbürgerin starb nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in ihrem Wohnort im zürcherischen Küsnacht.

Tina Turner im Jahre 2009. Sie wurde 83 Jahre alt. Bild: Alessandro Della Bella / EPA

Im knallengen roten Mini wirbelte sie vom einen Bühnenrand zum anderen und trieb die Menge an. 180’000 Fans waren es an diesem 16. Januar 1988 in Rio de Janeiro. Ein Konzert für die Ewigkeit und ein Zuschauerrekord, der bis heute hält. Tina Turner war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Der erste weibliche Popstar, der Fussballstadien füllte.

49 Jahre alt war die Sängerin damals und unglaublich sexy. Ein Sexsymbol mit fast 50. Eine Frau, auf die sich alle einigen konnten. Tina war Superstar und generationsübergreifenden Vorbild für Frauen – Idol und Ikone.

Tina Turner. Das ist auch die Geschichte einer Selbstermächtigung, einer Befreiung. Einer Frau, die grosse Träume hatte und für ihre Träume durch die Hölle gehen musste. Einer Frau, die sich aus der Sklaverei befreite.

Tina Turner ist am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee, geboren. Im Gospelchor der Baptistengemeinde der benachbarten Gemeinde Nutbush lernte sie schon früh Singen. Und sie hatte einen Traum: Raus aus dem tristen Alltag, raus aus den zerrütteten Familienverhältnissen.

Ike Turner formte Anna Mae Bullock zu Tina Turner

Ihre Chance sah sie gekommen, als sie 1956 in St. Louis Ike Turner kennenlernte. Der Gitarrist und Pianist war damals ein angesehener Musiker, der schon 1951 mit der Band von Jackie Brenston den Song «Rocket 88» aufnahm, den einige Chronisten als den ersten Rock’n’Roll-Song bezeichnen. Er erkannte sofort das grosse Talent der kleinen Baumwollpflücker-Tochter und nahm die damals 17-Jährige unter seine Fittiche. Er heiratete sie und formte Anna Mae Bullock zu Tina Turner.

Tina Turner 1958 als Backgroundsängerin von Ike Turner und seiner Band «Kings of Rhythm» in St. Louis.

Ike gab Tina exakt vor, wie er sie sehen wollte: Sexy, wild, ungezähmt. Er besorgte ihr knappe Bühnenoutfits, beschenkte sie mit Kleidern und Schmuck. Sie war das Bühnentier in einer unglaublich schweisstreibenden, orgiastischen und frivolen Rhythm-and-Blues-Show, die unzweideutig auf den Unterleib des männlichen Publikums zielte. Bandleader Ike Turner hielt sich im Hintergrund während am Bühnenrand Tina vor der sechsköpfigen Tanz- und Gesangstruppe The Ikettes ausgelassen tobte, schnaubte, keuchte und sich die Lunge aus dem Hals schrie.

Die Ike-und-Tina-Turner-Show richtete sich zunächst an ein schwarzes Publikum, erreichte in den späten 1960er-Jahren aber auch die weisse Hippie-Gemeinschaft. 1973 gelang mit «Nutbush City Limits», einem Song, den Tina geschrieben hatte, einen Welthit.

«Es war eine gute Sache, dass ich ihn getroffen habe. Ohne Ike hätte es Tina nie gegeben», sagt Turner 2019 im Film «Tina – What’s Love Got to Do with It?» Doch der anfängliche Förderer und Mentor verwandelte sich in einen herrschsüchtigen, psychotischen Macho, der seine Tina wie ein Sklaventreiber unterdrückte. 16 Jahre wurde sie von ihrem Ehemann verprügelt und vergewaltigt. In ihrer ersten Autobiografie beschreibt sie ihre Ehe als «endlose Sklaverei». Ein Selbstmordversuch misslingt, sie wird wieder verprügelt.

Der Buddhismus lehrt: Vergebung bedeutet Freiheit

1976 gelingt ihr die Flucht – endlich. Sie war 37 Jahre alt, hatte vier Kinder und eine halbe Million Dollar Schulden. Sechs Jahre tingelte sie durch kleine Clubs mit wenigen Hundert Zuschauern, ihre ersten Soloalben floppen. Sie war ganz unten, aber frei und unabhängig. Sogar auf Unterhalt hatte sie verzichtet, um schneller von Ike loszukommen. Einzig ihren Künstlernamen behielt sie – doch der war nicht mehr allzu viel wert.

In dieser schweren Zeit fand sie Kraft in der Spiritualität, im Nichiren-Buddhismus. «Der Buddhismus hat mich gelehrt, dass Vergebung Freiheit bedeutet. Negative Gefühle – Wut, Schuldgefühle oder das Bedürfnis nach Rache – halten uns zurück. Solche Gefühle sind wie schwere Ketten, die einen fesseln. Ich vergebe ja nicht, um begangenes Unrecht, das andere mir zugefügt haben, zu entschuldigen. Ich vergebe, um die Macht, die Menschen dadurch über mich hatten, auf diese Weise zu beenden», sagt sie in einem Interview der «Welt am Sonntag».

Die zweite Karriere: Der Popstar für alle

Ihr Aufstieg, ihr zweiter Aufstieg von ganz unten an die Spitze, zum ersten weiblichen Superstar, zur erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerin der Welt in den 1980er und 1990er-Jahren gehört zu erstaunlichsten Karrieren in der Geschichte der Popmusik. Es brauchte zunächst den Anstoss von befreundeten Musikern. Mich Jagger hat sie 1982 wieder entdeckt, die englische New-Wave-Band Heaven 17 hat sie bei ihrem Comeback 1983 unterstützt. Mit ihrem Album «Private Dancer» schaffte sie den weltweiten Durchbruch als Solokünstlerin und mit über 20 Millionen verkauften Einheiten gehört es zu den meistverkauften Alben.

«Private Dancer» ist eigentlich eine lose Aneinanderreihung von Pop-Stilen wie Rock, Soul, Reggae und Funk. Das verbindende Element war Tinas Stimme, die zu ihrem unnachahmlichen Markenzeichen wurde. Entscheidend dabei ist, dass sie ihre Stimme nicht mehr so forcierte wie damals bei Ike. Stattdessen setzte sie auf den natürlichen Ausdruck ihrer aussergewöhnlichen Stimme. Auf ihren natürlichen, gottgegebenen Klang, der für eine Frau tief und sehr dunkel war. Sie bewegte sich in einem Bereich, wo sich sonst nur Männerstimmen aufhalten. Eine besondere Kombination. Sexy und feminine Bewegungen, maskuline Stimme. «Ich mag meine Stimme, aber sie ist nicht schön», sagte sie selbst.

Viele Kritiker hielten die Musik von Ike & Tina Turner für zu schwarz für Weisse und zu weiss für Schwarze. Mit der Hinwendung zum Pop setzte Tina Turner in ihrer zweiten Karriere fort, was Motown mit Diana Ross und Co. begonnen hatte: Eine Annäherung der afroamerikanischen Musik an den weissen Mainstream und schliesslich die totale Integration. Das Label «Black» sollte keine Bedeutung mehr haben. Die neue Tina wurde wie Michael Jackson zum Superstar für alle, zur Heldin einer farbenblinden Gesellschaft.

Tina, das Vorbild von Frauen jeden Alters

Aber auch das Alter spielte keine Rolle mehr. Popmusik war nicht mehr länger das Privileg der Jugend, war nicht mehr das Schlachtfeld, auf dem der Generationenkonflikt ausgetragen wurde. Pop- und Rockmusik hatte ihre rebellische Kraft verloren und sich mitten im Alltag der Gesellschaft breit gemacht. Mütter und Töchter jubelten an den Konzerten einträchtig nebeneinander einer Mutter von vier Kindern zu. Tina Turner wurde zum gemeinsamen, generationenübergreifenden Idol. Tina gehörte allen.

Die Pop- und Rockwelt hatte sich grundlegend verändert. Nicht mehr die musikalische Innovation war Antreiber. Das Image wurde zum entscheidenden Kriterium für den Publikumserfolg. Davon hat unsere Tina profitiert. «Tina, du tanzt und singst nicht nur. Du stehst für eine Möglichkeit», hatte ihre Freundin Oprah Winfrey erkannt. Für die Möglichkeit einer Frau, sich aus der schlimmsten Verzweiflung heraus zu kämpfen und es an die Spitze zu schaffen. Tina Turner, die Kämpferin, wurde zum Vorbild von Frauen jeden Alters. Aber auch zur Vorkämpferin der Emanzipation. «Ich wollte immer das erreichen, was auch diese Männer erreichten. Wieso nicht?», sagte sie dazu in einem Interview mit der «Zeit».

Vor zehn Jahren wurde sie Schweizer Bürgerin

Doch dann war Schluss. Im Mai 2009, im Alter von 69 Jahren beendete Tina Turner ihre Bühnenkarriere und setzte sich mit ihrem zweiten Mann, Erwin Bach, am Zürichsee zur Ruhe. Seit 1994 lebt sie dauerhaft in der Schweiz und nahm 2013 die Schweizer Staatsbürgerschaft an. Hier schätzte sie vor allem die Privatsphäre, die ihr hier gewährt wurde. «Ich fühle mich zwar noch amerikanisch, aber die Schweiz ist mein Zuhause», sagte sie 2018. «Ich mag, wie sauber es hier ist, ich mag die Politik, ich mag, wie höflich alle sind. Ich habe sogar mal für einen Werbespot gejodelt.»

Jetzt ist Tina Turner nach langer Krankheit in ihrer Heimat in Küsnacht gestorben. In einer Erklärung zu ihrem Tod heisst es: «Die Welt verliert eine Musiklegende und ein Vorbild.»