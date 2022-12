Reportage Serben und Albaner geraten im Kosovo aneinander – dieser Mönch harrt in einem Kloster zwischen den Fronten aus Von den Spannungen im Kosovo profitiert vor allem Russland. Nun will die EU die Schwachstelle beheben. Die Fronten sind verhärtet. Zu sehr? Ein Ortsbesuch.

Die Brücke ist keine Grenze, obwohl sie wie eine aussieht. Metallabsperrungen, Polizei, internationale Sicherheitskräfte. Jenseits des Flusses: serbische Flaggen, wohin das Auge reicht. Misstrauische Blicke, kaum jemand hier will mit der Presse reden.

Auch das Schaufenster eines Sportgeschäftes schmückt eine Serbienfahne, die Verkäuferin Marina, 41, rosa Pullover, redet schliesslich doch: «Für mich ist das hier Serbien.» Und fügt hinzu: «Gewaltsam durch Albaner und Amerikaner geraubt.»

Serbische Flaggen in Nord-Mitrovica: Die Stadt im Kosovo ist Schauplatz des Konflikts mit Serbien. Carolina Drüten

Mitrovica liegt im Norden des Kosovo. Der Fluss Ibar trennt orthodoxe Serben und muslimische Albaner, von denen Letztere die Mehrheit der kosovarischen Bevölkerung ausmachen. Die Stadt ist Schauplatz des Konflikts mit Serbien. Es geht um die Frage, ob der Kosovo ein eigenständiger Staat ist, was Belgrad vehement ablehnt.

Aktuell droht der Streit wieder einmal zu eskalieren. Das serbische Militär will mit tausend Mann in den Kosovo einrücken. Dem vorangegangen waren nächtliche Schüsse auf Polizisten, Strassenblockaden und ein Angriff auf Einsatzkräfte der EU-Mission Eulex mit einer Blendgranate.

Ein toxischer Polit-Cocktail

Von der Instabilität profitiert vor allem einer: der russische Präsident Wladimir Putin. Er ist der wichtigste Verbündete des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in der Kosovo-Frage. Russland werde Serbien helfen, seine «legitimen» nationalen Interessen durchzusetzen, so das russische Aussenministerium. Putin will Europa von innen heraus destabilisieren. Der Westbalkan, wie eine Insel von EU-Staaten umgeben, bietet ihm dafür immer wieder Gelegenheit.

Ein Kiosk in Nord-Mitrovica mit serbischer Flagge. Carolina Drüten

Marina, die Verkäuferin in Mitrovica, möchte weder ihren Nachnamen noch ihr Foto in der Zeitung sehen. «Ich habe drei Kinder», erklärt sie. Ursprünglich kommt sie aus Belgrad, vor acht Jahren zog sie um. Ihr Mann wuchs im Nordkosovo auf. Er gehört zur serbischen Minderheit, in der viele die kosovarische Regierung ablehnen.

Belgrad bestärkt diese Menschen bei ihren Versuchen, sich der Autorität Pristinas zu widersetzen. Zu den ethnischen Spannungen kommen nationalistische Politiker, Organisierte Kriminalität und eine schwache Wirtschaft. Ein toxischer Cocktail.

In der Kosovo-Frage zählt Serbien auf Russland

Der ungelöste Konflikt habe auch geopolitische Folgen, erklärt Daniel Sunter vom Balkan Security Network, einer Belgrader Plattform mit Fokus auf Verteidigung und Sicherheit. «Die Kosovo-Frage prägt die serbische Aussenpolitik», sagt er. Ihretwegen zähle Serbien auf China und Russland. Während über hundert Länder weltweit den Kosovo als Staat anerkennen, darunter die Schweiz, lehnen Moskau und Peking dessen Unabhängigkeit ab und blockieren seine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen.

Und so hält Serbiens Präsident Vucic engen Kontakt zum Kreml. Den westlichen Sanktionen schloss er sich nicht an; liess sich vor einigen Jahren von Putin mit Kampfjets und Panzern beschenken.

Im Kosovo sichert die Nato-geführte Militärmission Kfor den fragilen Frieden. Sie ist mit rund 3700 Soldaten aus 27 Ländern – darunter Deutschland und die Schweiz – vor Ort. Der deutsche Einsatzkontingentführer Egon Frank nennt die Lage im Norden des Landes eine «ständige Basis für mögliche Eskalationen und Gewaltpotenzial». Er warnt vor der «andauernden Gefahr», dass sich die Lage vor Ort «in kürzester Zeit» verschlechtere.

Zum Schutz der serbischen Minderheit

Die internationalen Truppen sind nicht nur dazu da, um Vucics Soldaten fernzuhalten. Sondern auch, um die serbische Minderheit zu beschützen. Etwa nahe der Kleinstadt Decan im Westen des Kosovo, wo während des Kriegs albanische Paramilitärs und serbische Streitkräfte kämpften.

Eine schmale Strasse führt vom Stadtkern zum serbisch-orthodoxen Kloster Visoki Decani. Bremsschwellen zwingen Fahrzeuge im Schritttempo durch einen Checkpoint mit Kfor-Soldaten. Viel Flutlicht, viel Camouflage. Jeder Besucher muss sich ausweisen, bevor er durch das Eisentor treten darf. Im Hof schreiten die Mönche um die Kirche, es ist Gebetszeit.

In einem schlichten Raum hat Klostervorsteher Sava Janjic auf einem hölzernen Lehnstuhl Platz genommen. Er trägt struppigen Bart und eine kreisrunde Brille. Wegen seiner regen Onlinekorrespondenz mit ausländischen Journalisten und Diplomaten im Kosovo-Krieg ist der 57-Jährige auch als «Cybermönch» bekannt. Während dieser Zeit bot er Zivilisten – albanischen wie serbischen – Zuflucht im Kloster. Zweimal empfing er zudem Joe Biden, einmal als US-Senator, einmal als Vizepräsidenten.

Sava Janjic im Kloster Visoki Decani. Carolina Drüten

Eine Tischlampe spendet gedämpftes Licht. Die Atmosphäre im Kloster scheint so friedvoll, es drängt sich unweigerlich der Gedanke auf, wozu an seinen Eingängen internationales Militär stationiert ist. Janjic beantwortet die Frage, ohne dass sie gestellt wird. «Seit Kriegsende ist unser Kloster eines der häufigsten angegriffenen Orte im Kosovo», sagt er.

Vier Attacken mit Mörsergranaten habe es seither gegeben, dazu Graffiti mit Drohungen. 2016 wurden vier bewaffnete Kosovaren nahe dem Kloster verhaftet. «Unser grösster Freund bleibt die Kfor, abgesehen von Gott», scherzt Janjic.

Am Ende muss eine politische Lösung stehen

Solange die Kosovo-Frage offen ist, so viel ist klar, wird sich die Region weder stabilisieren noch der EU beitreten. Deutschland und Frankreich bemühen sich deshalb um eine Lösung: Serbien soll die Unabhängigkeit des Kosovo zwar nicht anerkennen, aber akzeptieren und seine Blockade einer kosovarischen Mitgliedschaft in internationalen Organisationen aufgeben. Ganz wie die Bundesrepublik und die DDR im deutsch-deutschen Grundlagenvertrag von 1972.

Angesichts der aktuellen Spannungen klingt der Plan ambitioniert. Janjic ist skeptisch. Es bringe nichts, die Regierungschefs Serbiens und des Kosovo nach Brüssel zu zwingen, ihnen eine Unterschrift abzunötigen und das Problem mit Millionensummen zu begraben, sagt er. «23 Jahre nach dem Krieg befindet sich der Kosovo noch immer in einem institutionellen Schwebezustand. Der Dialog [mit Serbien] steckt in einer Sackgasse», sagt er. «Wir stehen am Rande einer möglichen Eskalation, die uns um Jahre zurückwerfen kann.»

Janjic gilt als gemässigt, wird von beiden Seiten angefeindet: mal als angeblicher Vertreter des Kremls, mal als «Nato-Spion». Er selbst distanziert sich von jeglicher politischen Ideologie und beschreibt es als seine Mission, das Erbe des Klosters zu bewahren. «Es ist in Gefahr, weil manche Leute es als Symbol für etwas anderes sehen», sagt Janjic.

«Für kosovo-albanische Nationalisten ist es ein Zeichen serbischer Präsenz. In Serbien sagen sie: ‹Wo immer unsere Kirchen stehen, ist unser politisches Territorium.› Nichts davon ist wahr.» Im Zentrum eines politischen Konflikts ist es manchmal schwer, einfach nur Mönch zu sein.