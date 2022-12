Reise Eskaliert die Lage im Kosovo? Und was ist mit den Schweizer Soldaten vor Ort? Erkenntnisse einer heiklen Parlamentsreise Eine hochkarätige Schweizer Delegation um Armeechef Thomas Süssli und SVP-Nationalrat Franz Grüter reiste in den Kosovo. Grüter ist Präsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Er war «erschrocken».

SVP-Nationalrat Franz Grüter (links) und Armeechef Thomas Süssli weilten mit einer Delegation im Kosovo und sahen sich unter anderem das Kohlekraftwerk des Landes an. Keystone / Franz Grüter

Den Mitgliedern der Schweizer Delegation wurde dringend empfohlen, ihre Handys auf der Reise im Kosovo ausgeschaltet zu lassen. Zu stark sei die Geheimdienst- und Nachrichtendiensttätigkeit mit IMSI-Catchern. Mit ihnen können Gespräche abgehört und SMS ausgelesen werden. Ein klares Indiz dafür, wie angespannt die Lage im Kosovo ist.

Die Delegation aus der Schweiz besuchte das Swisscoy-Kontingent zur Friedensförderung für die Nato-geführte Militärmission Kfor. Armeechef Thomas Süssli wurde begleitet von der Basler Regierungsrätin Stephanie Eymann, vom Luzerner Regierungsrat Paul Winiker, von Ständerat Mathias Zopfi (GL) und den Nationalräten Franz Grüter (LU) und Thomas Hurter (SH).

Die Frage, die sich die Delegation stellte: Was würde eine Eskalation zwischen Serbien und dem Kosovo für die 195 Schweizer Armeeangehörigen im Kosovo bedeuten?

Es fehlen die staatlichen Infrastrukturen

«Ehrlich gesagt war ich erschrocken», erzählt Grüter (SVP). «Zwanzig Jahre nach dem Krieg ist der Kosovo in vielen Bereichen in einem desolaten Zustand. Er ist vor allem im Norden weit weg von einem normal funktionierenden Staat.» Die Wasserversorgung sei «zerfallen», die Abfallentsorgung «mangelhaft», viele Infrastrukturen seien alt und am Zerfallen.

Vor allem aber sei die Energieversorgung «in einem desolaten Zustand», sagt er. «Sie besteht aus einem einzigen riesigen Kohlekraftwerk ohne Filteranlagen.» Dieses habe ihn an den Katastrophenfilm «The Day After Tomorrow» erinnert. Sollte das Kraftwerk nicht mehr laufen, gebe es grosse Probleme. Serbien könnte das Werk stilllegen, wenn es die Wasserzufuhr abklemme.

Im Norden leben viele serbischsprachige Menschen – und dort sei die Lage «instabil», sagt Grüter. Es gebe ein «institutionelles Machtvakuum». Vor eineinhalb Monaten traten 600 serbischstämmige Polizisten im Dienst Kosovos zurück. Diese wollten wohl nicht in Gefahr geraten, gegen serbische Landsleute kämpfen zu müssen.

In seiner Funktion als Präsident der aussenpolitischen Kommission (APK) des Nationalrats traf er Haki Abazi zum Gespräch, den Präsidenten der aussenpolitischen Kommission des kosovarischen Parlaments. Dieser habe informiert, der Norden sei «nicht mehr unter voller Kontrolle der kosovarischen Behörden». Es werde kaum mehr normale Polizeiarbeit geleistet, die verbliebenen kosovo-albanischen Polizisten sicherten oft nur die eigenen Posten. Abazi habe von Clans und undurchsichtigen Machtstrukturen erzählt.

«Autos werden abgebrannt und die Angst der Menschen steigt», sagt Grüter. Zudem gebe es im Norden immer mehr Strassenblockaden mit Lastwagen. «Es macht den Anschein, als ob serbische Kräfte, die im Norden leben, für Instabilität und Unsicherheit sorgen wollen.»

Die unsichere Lage war auch der Grund, weshalb die Schweizer Delegation nicht wie geplant nach Mitrovica reiste. Diese Stadt im Norden ist durch den Fluss Ibar in eine serbisch- und eine albanischsprachige Bevölkerung geteilt.

Droht ein serbischer Einmarsch in den Kosovo? Bei der Militärmission Kfor vermittle man Zuversicht, dass das nicht geschehe, sagt Grüter. Vorbereitungen für einen militärischen Angriff gebe es nicht. Ständige Scharmützel hätten aber das Potenzial zu einer Eskalation.

Was bedeutet das für die Swisscoy? Das Schweizer Parlament entscheidet 2023, ob es das Mandat verlängert. «Die Schweiz hat ein Interesse daran, dass es im Kosovo Frieden gibt, das ist gut investiertes Geld», sagt Grüter. Dazu gehörten auch die Schweizer Vermittlerdienste. Sollte es aber tatsächlich zu einem Krieg kommen, «sähe die Situation ganz anders aus».