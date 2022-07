Regierungskrise Ein persönlicher Rachefeldzug und seine Folgen: Wie es nun in Italien weitergeht Der Rücktritt von Mario Draghi ist auch das Resultat einer «Vendetta» seines Amtsvorgängers Giuseppe Conte.

Mit flehender Geste an einer TV-Debatte: Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte (l) widersprach Regierungschef Mario Draghi (gross im Hintergrund) regelmässig. Imago

Die Stunde der Wahrheit ist auf den nächsten Mittwoch festgesetzt worden: Dann wird Mario Draghi, wie von Staatspräsident Sergio Mattarella gewünscht, im Parlament darlegen, was ihn zu seinem Rücktritt bewogen hat.

Bei der Gelegenheit könnte der Noch-Premier auch auf seinen Entscheid zurückkommen und ein neues, verpflichtendes Regierungsprogramm vorlegen, dieses in einer Vertrauensabstimmung absegnen lassen - und dann, mit der alten oder mit einer neuen Regierungskoalition, bis zum Ende der Legislatur 2023 weiter regieren.

Das wäre das Wunsch-Szenario des Staatspräsidenten, der Draghis Rücktritt nicht angenommen hat - und auch der EU-Kommission, die das Ausbrechen der Regierungskrise in Italien am Donnerstagabend «mit besorgtem Erstaunen» zur Kenntnis genommen hat, wie sich Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ausdrückte.

Kehrtwende Draghis ist unwahrscheinlich

Am Freitag war man sich im politisch verkaterten Rom freilich relativ einig, dass wenig Aussicht darauf bestehe, dass Draghi seine Meinung ändern werde. «Ho le tasche piene», hatte der Premier schon vor der von der Fünf-Sterne-Protestbewegung boykottierten Vertrauensabstimmung vom Donnerstag zum Europa-Abgeordneten Antonio Tajani gesagt. Übersetzt heisst dies sinngemäss:

«Ich habe die Schnauze voll.»

Genug hat Draghi insbesondere von Giuseppe Conte, dem Anführer der Protestbewegung, der dem Premier seit Wochen Ultimaten stellt, Entscheide in Frage stellt, von der Linie der Regierung abrückt und am Donnerstag nicht davor zurückschreckte, wegen einer geplanten Müllverbrennungsanlage in Rom eine Regierungskrise loszutreten. Dass Draghi, der den Namen seines Amtsvorgängers nicht mehr in den Mund nimmt, sich mit Conte noch einmal ins gleiche Regierungsboot setzen wird, gilt als nahezu ausgeschlossen.

Rein theoretisch wäre auch die Bildung einer neuen Regierung ohne die «Grillini» denkbar - aber dies hat Draghi beizeiten ausgeschlossen: «Mit mir wird es keine andere Regierung geben», betonte der Premier. Bleibt Draghi bei seinem Rücktrittsentscheid, hätte Staatspräsident Mattarella zwei Möglichkeiten: Er könnte das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Diese würden Ende September oder Anfang Oktober stattfinden.

Andernfalls könnte Mattarella einen «Techniker» als neuen Regierungschef einsetzen, der mit dem alten Parlament den Staatshaushalt ausarbeitet, die anderen Regierungsgeschäfte abwickelt und das Land zu den regulären Neuwahlen im kommenden Frühling führt. Im Gespräch für diesen Interimsjob sind der ehemalige Regierungschef und Verfassungsgerichtspräsident Giuliano Amato sowie Finanzminister Daniele Franco.

Vom Hoffnungsträger zum Totengräber

Italien geht nun schwierigen Zeiten entgegen - und der Hauptverantwortliche für den politischen Schlamassel ist Giuseppe Conte, der vom einstigen Hoffnungsträger der Protestbewegung zu ihrem Totengräber und zur tragischen Figur zu werden droht. Der parteilose und dem breiten Publikum völlig unbekannte Jurist mit geschöntem Curriculum war im Mai 2018 quasi aus dem Nichts Ministerpräsident der Regierung aus der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini und Beppe Grillos ebenso populistischen Anti-Systembewegung geworden.

An ihm hängt – einmal mehr – Italiens Schicksal: Staatspräsident Sergio Mattarella. Keystone

Als moderater Premier der Regierung aus europafeindlichen Parteien verstand er es, in Brüssel die Ängste vor einem Euro-Austritt Italiens halbwegs zu zerstreuen. In seiner zweiten Regierung mit dem sozialdemokratischen PD war Conte dann mit der Pandemie konfrontiert, die er mit einer Mischung aus harten Lockdowns und menschlicher Anteilnahme bewältigte. Dies bescherte ihm in der Bevölkerung eine hohe Popularität.

Doch dann kam der Bruch, auch auf psychologischer Ebene: Im Februar 2021 wurde Conte von Ex-Premier Matteo Renzi gestürzt; Staatspräsident Sergio Mattarella setzte in der Folge Mario Draghi als seinen Nachfolger ein. Conte hat seine Entfernung aus dem Regierungssitz Palazzo Chigi nie verwunden.

Die Verschwörungstheorien der Fünf Sterne

Die Fünf-Sterne-Bewegung, zu deren Anführer der Ex-Premier wurde, setzte Verschwörungstheorien in Umlauf: Draghi habe beim Sturz Contes heimlich Regie geführt. Die Protestbewegung trat zwar Draghis Regierung der nationalen Einheit bei und besetzte diverse Ministerposten, doch Parteichef Conte liess keine Gelegenheit aus, seinem Nachfolger Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Was bei Contes Dauerbeschuss gegen Draghi echten politischen Anliegen entsprang und was dagegen einer Trotzreaktion aus verletzter Eitelkeit geschuldet war, ist im Nachhinein schwer abzuschätzen. Aber der von ihm provozierte Rücktritt Draghis weist Züge einer persönlichen «Vendetta», eines Rachefeldzugs, auf.

Letztlich hat sich Conte damit ins Abseits manövriert: Er und seine Truppe werden für den Sturz des beliebten Draghi verantwortlich gemacht, und zugleich haben sie im Hinblick auf die nun wohl anstehenden Neuwahlen wohl ihren einzigen Verbündeten, den PD verloren.

Wegen des Wahlgesetzes, das die Parteien zu Wahlbündnissen zwingt, gehen die «Grillini» bei den nächsten Wahlen deshalb einer weiteren, sicheren Niederlage entgegen - und die Rechtsparteien von Silvio Berlusconi, Matteo Salvini und Giorgia Meloni einem schon fast arithmetisch sicheren Sieg.