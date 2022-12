Rechtsaussen-Partei Schweden Reichlicher Lohn für jahrelange Stimmungsmache gegen Ausländer Nach dem Wahlkrimi in Schweden ist noch unklar, wer künftig regieren wird. Die definitiven Resultate werden erst für Mittwoch erwartet. Doch der Wahlsieger ist umso eindeutiger.

Schwedendemokraten-Parteichef Jimmie Akesson feiert überschwänglich das vorläufige Ergebnis der Wahl vom Sonntag. 20 von 100 Wahlberechtigten gaben der Rechtsaussen-Partei ihre Stimmen. Maja Suslin/EPA

Am Montag blieb vieles offen. Als 95 Prozent der Stimmen in Schweden ausgezählt waren, gab es einen Zufallssieger: Der rechtsbürgerliche Block und die Rechtspopulisten kommen auf einen einzigen Sitz mehr im Parlament als das bisher regierende Mitte-links-Lager.

Nun wird es bis Mittwoch dauern, bis sämtliche Brief- und Auslandstimmen miteinberechnet sind. Wahlexperten rechnen noch mit Verschiebungen, halten aber dennoch einen Wahlsieg für die Parteien rechts der Mitte und damit einen Machtwechsel für das wahrscheinlichste Szenario. Der Konservative Ulf Kristersson bekäme damit die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden, obwohl er zu den Verlierern gehört.

Seine Partei wurde erstmals von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) überholt; diese sind nun hinter den Sozialdemokraten die zweitgrösste Partei – und damit der eigentliche Wahlsieger. Ohne diesen neuen Machtfaktor kann es keine bürgerliche Regierung geben.

Den Wähleranteil innert zwölf Jahren vervierfacht

Der Aufstieg der SD ist beachtlich: Seit 2010 haben sie ihren Wähleranteil auf über 20 Prozent vervierfacht. Der Hauptgrund: Sie waren in Schweden jahrelang die einzige einwanderungskritische Partei. Sie prangern seit langem die Integration in den von hohen Ausländeranteilen und sozialen Problemen geprägten Agglomerationsquartieren an und beschwören ein Land herauf, das vor der «Zerstörung» stehe. Schwedendemokraten wollen jetzt mitregieren.

Erst in den letzten Jahren, als die Bandenkriege in den Vororten immer blutiger wurden, begann auch der Mainstream im liberalen Schweden allmählich, negative Folgen hoher Einwanderung und Integrationsprobleme beim Namen zu nennen.

Die Bürgerlichen, aber auch die Sozialdemokraten fordern heute mehr Polizisten, härtere Strafen für Bandenkriminalität und mehr Druck auf die Integration. Doch es scheint zu spät. Frustrierte und besorgte Menschen in Schweden wählen offensichtlich lieber das Original, die SD.

Die Partei ist weiterhin in Sachen Einwanderung am striktesten, will die Zahl der Asylbewerber möglichst auf null senken – und sie holt damit laut Wahlanalysen viele unzufriedene Wähler der Konservativen und der Sozialdemokraten ab. Hervorgegangen waren die SD ursprünglich aus neonazistischen Gruppen – weshalb jahrelang niemand unter den angestammten Parteien, egal, ob links oder bürgerlich, etwas mit dieser «Schmuddelpartei» zu tun haben wollte.

Parteimitglieder in extremistischen Gruppen aufgeflogen

Die SD wurden ausgegrenzt, nicht zu Diskussionsrunden und schon gar nicht zu politischer Zusammenarbeit eingeladen. Äusserungen von Parteichef Jimmie Åkesson halfen da nicht: Er bezeichnete muslimische Einwanderer einst als «grösste ausländische Bedrohung» für Schweden. Ein anderes Mal sagte er, es sei nicht verwunderlich, wenn Ausländer arbeitslos blieben: «Das sind keine Schweden, sie passen hier nicht hin.»

Heute wählt der 43-Jährige, der wie ein freundlicher Buchhalter wirkt, seine Worte vorsichtiger. Er poltert selten laut, aber zündelt gefährlich. Seine Partei habe er aufgeräumt, sagt er, bei Rassismus herrsche Nulltoleranz.

Das mag in den oberen Chargen mehr oder weniger stimmen, doch recherchierende Medien haben in einer Untersuchung herausgefunden, dass in den letzten Jahren über 200 Parteimitglieder in extremistischen Gruppen aktiv waren oder im Internet ausländerfeindlichen Hass oder Konspirationstheorien verbreitet haben. Immer wieder werden Lokalpolitiker deswegen ausgeschlossen.

Keine Ministerposten für die Schwedendemokraten

Die linken Parteien bezeichnen die SD deshalb weiterhin als gefährlich. Die rechtsbürgerlichen Konservativen und Christdemokraten dagegen haben ihre Abneigung abgelegt und zuletzt ihre Zusammenarbeit mit den SD verstärkt; auch aus reinem Machtdenken heraus. Die Rechtspopulisten sind schlicht zu stark geworden. Sie wollen jetzt nach dem Wahlerfolg über eine rechte Koalition diskutieren.

Doch für die Bürgerlichen sind die SD dafür «nicht reif» genug. Konservativenchef Ulf Kristersson will zwar mit ihrer Unterstützung regieren und sie beim Budget mitreden lassen, ihnen aber keine Ministerposten geben. Denn er weiss: Erhalten die SD zu viel Einfluss, werden die liberalen Kräfte unter den Bürgerlichen meutern. Will Kristersson mit bloss einem Sitz Mehrheit im Parlament regieren, steht ihm ein Tanz auf Messers Schneide bevor.