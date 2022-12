Massnahmen-Übersicht Es droht ein «Wut-Winter»: So kämpft Europa gegen die hohen Energiepreise In Tschechien gingen bereits Zehntausende auf die Strasse und auch andernorts braut sich der Ärger über die hohen Energiepreise zusammen. Die Regierungen stehen immer mehr unter Druck.

Proteste in Prag: Laut Polizeiangaben beteiligten sich 70’000 Personen an der Demonstration gegen die hohen Energiekosten. Martin Divisek / EPA

Am Samstag zeigte sich in der tschechischen Hauptstadt Prag, was vielen europäischen Ländern noch bevorstehen könnte: Rund 70'000 Demonstranten protestierten in den Strassen gegen die hohen Energiepreise. Unter dem Motto «Tschechien zuerst» riefen rechtsextreme Parteien gemeinsam mit den Kommunisten zum Sturz der Regierung auf. Sie kritisieren, dass Tschechien der Ukraine tatkräftig zur Seite steht, aber die eigenen Bürger mit den stark gestiegenen Kosten und der Inflation alleinlasse.

Und auch in Deutschland braut sich etwas zusammen: Am Montag rief die Linkspartei in Leipzig zur Demo für einen «Heissen Herbst» auf. Rechte Gruppierungen und die AfD organisierten zeitgleich Kundgebungen. Erwartet wurden Tausende von Teilnehmern.

Die Regierungen in Europa stehen unter Druck. Dabei wurden schon etliche Milliarden-Massnahmen zur Abfederung der Kostenexplosion erlassen. Ein Überblick:

Deutschland: Ein 65 Milliarden-Paket

Am Sonntag stellte die deutsche Bundesregierung ihr bereits drittes Entlastungspaket vor. Dazu gehört eine Energiepauschale von 300 Euro für Rentner sowie 200 Euro für Auszubildende und Studenten. Berufstätige hatten zuvor schon 300 Euro Zuschuss erhalten.

Das 9-Euro-Ticket soll in Form eines 49-Euro-Tickets weitergeführt werden. Zudem kündigte die Ampel-Koalition vergünstigten Strom für den Basisverbrauch und die Erhöhung des Kindergelds und der Sozialhilfe an.

Soll als 49-Euro-Ticket weitergeführt werden: Das 9-Euro-Pauschalticket als Subvention an Nutzer des Nahverkehrs. Keystone

Zusammen belaufen sich die drei Hilfspakete seit Ausbruch des Krieges auf 95 Milliarden Euro. Finanzieren will Berlin das Ganze mit einer Sondersteuer für Energieunternehmen: Firmen, die von den explodierenden Strompreisen übermässig profitieren, müssen einen Teil ihres Gewinns abliefern.

Spanien: Preisdeckel und Übergewinnsteuer

Eine solche Übergewinnsteuer gibt es in Spanien schon länger. Die von den Unternehmen abgeschöpften Gewinne werden an die Konsumenten umverteilt. Zudem hat die Regierung des Sozialisten Pedro Sanchez einen Preisdeckel auf Gas eingeführt und die Mehrwertsteuer auf Energie von 21 Prozent auf zehn Prozent gesenkt.

Forderte schon früh forsche Eingriffe in den Energiemarkt: Spaniens Premier Pedro Sanchez. Keystone

Das Resultat ist, dass in Spanien die Energiepreise zurückgegangen sind. Gestiegen ist hingegen die Rechnung, die der Staat für diese Subventionen bezahlt. Ausserdem fliesst nun vermehrt durch Madrid vergünstigter Strom nach Frankreich ab.

Frankreich: Macron blockiert die Preise

In Frankreich hat die Regierung von Emmanuel Macron ebenso mit hohen Strompreisen zu kämpfen, zumal mehr als die Hälfte der 56 Atomkraftwerke zurzeit wegen Wartungsarbeiten vom Netz sind. Paris hat das Problem insofern gelöst, dass dem staatlichen Energieversorger EDF auferlegt wurde, die Kosten für die Konsumenten bis Ende Jahr um nicht mehr als vier Prozent zu erhöhen.

Auch für kommendes Jahr wird es einen Kostendeckel geben. Die französischen Konsumenten spüren im Moment also wenig von der Preisexplosion. Die Massnahme könnte den Staat nach Schätzungen jedoch über 8,4 Milliarden Euro kosten. Im Grosshandel klettern die Preise derweil auf nie da gewesene Höhen von über 1000 Euro pro Megawattstunde.

Grossbritannien: Warten auf Liz Truss

In Grossbritannien erhöhen sich die Strom- und Gaspreise ab Oktober um 80 Prozent. Bis im Frühling könnten sie sich beinahe verfünffachen. Dazu kommt eine überdurchschnittlich hohe Inflation und Anstieg von Lebensmittelpreisen. Wirtschaftsexperten warnen, dass ganze Bevölkerungsschichten in die Armut abrutschen könnten.

Will der Preisexplosion mit Steuersenkungen begegnen: Die neue britische Premierministerin Liz Truss. Keystone

Das Problem: In Grossbritannien fehlte es bislang an einer griffigen Reaktion, weil die konservative Partei nach einem Nachfolger für Premier Boris Johnson suchte. Die Siegerin Liz Truss hat im Wahlkampf Zuschüsse abgelehnt und stets von Steuersenkungen geredet. Ob das für einkommensschwächere Haushalte reicht, darf aber bezweifelt werden.

EU: Reform des Energiemarkts

Parallel zu den nationalen Massnahmen in Europa tüftelt man in Brüssel an EU-weiten Massnahmen und Eingriffen in den Markt. Dazu gehört ebenfalls eine Übergewinnsteuer. Ausserdem könnte ein Preisdeckel für Gas und eine längerfristige Reform des seit Ende der 1990er-Jahren liberalisierten Energiemarkts kommen.

Peilt auch eine EU-weite Regelung für Übergewinne an: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Keystone

Kommenden Freitag treffen sich die EU-Energieminister in Brüssel zu einem Notfalltreffen. Fest steht aber auch: Neben einer koordinierten Reduktion des Stromverbrauchs in ganz Europa, analog zum 15-Prozent-Sparziel für Gas, braucht es vor allem eine Steigerung der Produktion, um die Preise wieder ins Lot zu kriegen.