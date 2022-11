Proteste Brasilien Bolsonaro-Anhänger blockieren weiterhin viele Autobahnen Die Unterstützer Bolsonaros blockieren weiterhin 167 Strassen. Die Polizei hat bereits über 500 Blockaden aufgelöst. Der abgewählte Präsident zeigt Verständnis und sieht darin «das Ergebnis von Empörung und einem Gefühl der Ungerechtigkeit über die Art und Weise, wie der Wahlprozess durchgeführt wurde».

Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro halten immer noch zahlreiche Fernstrassen in dem südamerikanischen Land besetzt. Die Autobahnpolizei registrierte am Mittwoch 167 Strassensperren in verschiedenen Regionen Brasiliens, wie der Fernsehsender Globo berichtete. Nach eigenen Angaben löste die Polizei bereits 563 Blockaden auf.

Ein Polizist steht Wache, als Lastwagenfahrer in Rio de Janeiro Strassen blockieren. Andre Coelho / EPA

In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme nach seiner Wahlniederlage hatte Bolsonaro am Dienstag Verständnis für die Proteste geäussert. «Die aktuellen Demonstrationen sind das Ergebnis von Empörung und einem Gefühl der Ungerechtigkeit über die Art und Weise, wie der Wahlprozess durchgeführt wurde», sagte der rechte Staatschef. Er hatte zuvor selbst Zweifel am Wahlsystem gestreut. Beweise dafür legte er allerdings nie vor.

Die Trucker sind grosse Befürworter Bolsonaros. Andre Penner / AP

Die Fernstrassen sind für die Versorgung des Landes essenziell, denn der Grossteil der Güter wird in Brasilien per Lastwagen transportiert. Der Nationale Industrieverband (CNI) warnte vor Versorgungsengpässen und Treibstoffmangel, sollten die Blockaden noch länger andauern. Nach Angaben des Verbands der Supermärkte gibt es in einigen Bundesstaaten bereits Lieferprobleme vor allem bei Obst, Gemüse und Fleisch. (dpa)