Präsidentschaft Le Pen kämpft gegen Putins Schatten: So will die Rechtspopulistin Frankreichs Aussenpolitik umkrempeln Marine Le Pen wäre die erste Frau an der Spitze Frankreichs. Ihre aussenpolitischen Pläne sind radikal bis gefährlich.

Weniger EU, mehr Grenzkontrollen. Weniger Nato, mehr direkte Demokratie. Das sind Marine Le Pens Pläne. Francois Mori / AP

Die rechtsnationale Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen präsentierte am Mittwoch ihr aussenpolitisches Programm, das sie im Fall ihrer Wahl in zehn Tagen umsetzen will. Hier das Wichtigste in vier Punkten.

Sie schuldet Putins Bank neun Millionen Euro

Die 53-Jährige schuldet der russischen Bank FCRB, die unter der Kontrolle des Kreml steht, seit dem Wahlkampf 2015 neun Millionen Euro. An ihrer gestrigen Pressekonferenz bestritt sie aber jede «Verbindung» zu Wladimir Putin. Sie erklärte, sie hänge in keiner Weise vom russischen Präsidenten ab, auch wenn sie von einer ihm nahestehenden Bank einen Kredit erhalten habe.

Kurz zuvor hatte eine Aktivistin im Raum ein übergrosses Herz hochgehalten, das Le Pen im Kreml an Putins Seite im Jahr 2017 zeigt. Die junge Frau wurde vom Sicherheitsdienst Le Pens unsanft aus dem Saal entfernt. Als wieder Ruhe im Saal eingekehrt war, erklärte die rechtsnationale Kandidatin, sie haben Putin nur einmal getroffen. Wann sie die finanzielle Schuld tilgen wird, wollte sie nicht sagen.

Weniger Nato, dafür «Partnerschaft» mit Moskau

Der Frage, was sie von den Sanktionen gegen Russland hält, wich sie ebenfalls aus. Vor Tagen schon hatte sie weitere Massnahmen abgelehnt, da diese auch die französische Wirtschaft träfen. Zur Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine erklärte sie, man müsse unterscheiden: Frankreich könne zwar Verteidigungswaffen und Geheimdienstinformationen liefern, nicht aber Offensivwaffen.

Le Pen bekräftigte ferner, dass sie aus dem militärischen Kommando der Nato austreten wolle. Ganz verlassen will sie das transatlantische Verteidigungsbündnis nicht. Militärische Kooperationen mit den USA – etwa im Geheimdienstbereich – will sie aber neu aushandeln.

Auch die Rüstungskooperationen mit Deutschland, etwa den Bau eines Kampfflugzeugs und eines Panzers, würde die Französin aufkündigen, wenn sie in zehn Tagen in den Elysée-Palast gewählt würde. Statt mit Deutschland will sie mit Grossbritannien in militärischen Fragen enger zusammenarbeiten. Dass sie zugleich mit den Russen – die auf die Briten sehr schlecht zu sprechen sind – eine engere «Partnerschaft» eingehen will, zeigt die Fragwürdigkeit von Le Pens internationaler Sicherheitspolitik auf.

Le Pen will Grenzkontrollen und weniger EU-Regeln

Le Pen will die EU und auch die Eurozone nicht mehr verlassen. Ihre Politik würde aber die EU-Mitgliedschaft Frankreichs faktisch verunmöglichen. Le Pen will nämlich einzelne Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht mehr respektieren, was die Grundbedingung für die EU-Mitgliedschaft verletzte.

Auch sonst wären schwere Konflikte mit Brüssel vorprogrammiert: So will Le Pen an den nationalen Grenzen wieder Stichkontrollen durchführen lassen. Bei der Arbeitssuche plant sie den «nationalen Vorrang», der zur Folge hätte, dass Franzosen und andere EU-Bürger nicht mehr gleichgestellt wären.

Die Schweiz als Vorbild für Frankreich

Marine Le Pen hegt grosse Sympathien für die Schweiz, und das nicht erst seit der Volksabstimmung über die Minarette, die bei der französischen Rechten viel Applaus geerntet hatte. Le Pen will in Frankreich nach helvetischem Vorbild systematisch Volksabstimmungen durchführen lassen. Was ein neues Rahmenabkommen zwischen Bern und der EU betrifft, hat sich Le Pen bisher nicht öffentlich festgelegt.

Es ist anzunehmen, dass sie für das Anliegen ein offenes Ohr hätte – doch wäre die EU unter Le Pen sowieso nicht mehr dieselbe. Statt einer föderalen EU strebt sie ein «Europa der Nationen» an, basierend auf dem «Europa der Vaterländer», das dem französischen Landesvater Charles de Gaulle einst vorschwebte. Explizit schloss sie in das Projekt auch Länder wie Russland und die Schweiz ein.