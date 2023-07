Asylpolitik Von Bettwil 2011 nach Möriken-Wildegg 2023: Asylheime sorgen regelmässig für Protest – hat sich die Stimmung verändert?

Asylunterkünfte in ländlichen Gemeinden sorgen im Kanton Aargau regelmässig für Proteste. Zwölf Jahre nach Bettwil steht nun Möriken-Wildegg im Fokus des Widerstands. Was ist anders geworden seither in der Gesellschaft? Ein Blick zurück.