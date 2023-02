«Juanita schläft bei mir im Schlafzimmer»: Polizei findet Mumie in Kühltasche eines Mannes

Am Samstag hat die Polizei in der peruanischen Stadt Puno einen etwas gruseligen Fund gemacht. Bei einer Kontrolle stiessen sie auf eine Mumie, die ein Mann in einer Kühltasche mit sich herumtrug. Für Julio Cesar hat sie eine besondere Bedeutung, wie er erklärte.