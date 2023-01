Unfall am Bügellift: 18-jähriger Snowboarder rutscht ab und reisst Skifahrer mit

Im Skigebiet Kreischberg am Bügellift «Rosenkranz» kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger konnte sich nicht mehr festhalten und rutschte in der Folge den Hang runter. Dabei riss er mehrere Skifahrer mit sich, die sich dabei verletzten, schreibt die Kronen Zeitung.