Niederlande Student erschiesst in Rotterdam zwei Menschen – Motiv für Tat unklar Bei zwei Angriffen mit einer Schusswaffe in Rotterdam sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Es handelte sich um eine «gezielte Aktion», doch das Motiv sei unklar.

Bei zwei Angriffen mit einer Schusswaffe in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Ein Mensch wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der 32 Jahre alte mutmassliche Täter wurde festgenommen. Es handelte sich um eine «gezielte Aktion», doch das Motiv sei unklar.

In der Uniklinik sollen Schüsse gefallen sein. Bild: Bas Czerwinski / EPA

Der Mann soll nach Angaben der Polizei zunächst in einer Wohnung eine 39 Jahre alte Frau erschossen haben. Ihre 14 Jahre alte Tochter sei schwer verletzt worden. Später habe der Verdächtige, Student an der Erasmus-Universität, in der Uniklinik einen 46 Jahre alten Dozenten erschossen.

Der Mann in militärischer Kampfkleidung hatte nach Zeugenaussagen in einem Hörsaal der Rotterdamer Universitätsklinik mit einer Handfeuerwaffe auf Menschen geschossen.

An beiden Orten war auch Feuer ausgebrochen, die Brände seien unter Kontrolle. Mehrere Abteilungen des Krankenhauses waren aber geräumt worden. Ärzte, Pflegepersonal und Patienten mussten die Klinik verlassen.

Die Polizei war mit Helikoptern und Spezialeinheiten im Einsatz. Bewaffnete Einheiten hatten die Klinik durchsucht und den Mann festgenommen. Wie beide Vorfälle zusammen hängen, wird noch untersucht. Die Behörden wollten noch am Abend die Medien auf einer Pressekonferenz informieren. (dpa)