Als vierfacher Vater wisse er, welch erstaunliche Entwicklung Kinder in den ersten fünf Lebensjahren durchmachen, sagte der Schweizer Tennisstar Roger Federer vor der UNO-Generalversammlung in New York. Dabei trat er auf dem diplomatischen Parkett ebenso gewandt auf wie früher auf dem Tennisplatz.