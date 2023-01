Reaktionen Ist die KSA-Finanzspritze illegal? «Wir würden wohl der AEW Energie AG oder der Aargauischen Kantonalbank auch aus der Patsche helfen»

Mit 240 Millionen Franken will der Regierungsrat das Kantonsspital Aarau (KSA) unterstützen und damit eine Überschuldung verhindern. Die geplante Finanzhilfe sei illegal, kritisiert ein Rechtsprofessor in einem Gutachten. So reagieren Aargauer Gesundheitspolitiker auf die juristischen Vorbehalte gegen die KSA-Rettung.