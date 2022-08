Nahost Waffenruhe zwischen Israel und Islamischem Dschihad in Gaza Israel ist mit einer breiten Militäroperation gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen vorgegangen. Die gegenseitigen Angriffe nährten die Sorge vor einer weiteren Eskalation der Gewalt. Ägypten hat nun eine Waffenruhe erreicht - doch wird diese von Dauer sein?

Nach dreitägigen Kämpfen ist am Sonntagabend im Gaza-Konflikt eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten. Der Schlagabtausch zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) dauerte bis zum Beginn der Waffenruhe um 23.30 Uhr Ortszeit an. Beide Seiten hatten zuvor separat ein Ende der Angriffe verkündet.

Rauch steigt nach israelischen Luftangriffen auf ein Wohnhaus in Gaza auf, Sonntag, 7. August 2022. Keystone

Im Gazastreifen erhöhte sich die Zahl der Opfer auf 44 Tote und 360 Verletzte seit Freitag, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte. Unter den Toten waren den Angaben zufolge auch 15 Kinder und vier Frauen.

Die Raketenangriffe auf israelische Ortschaften dauerten am Sonntagabend bis zur letzten Minute an. Die israelische Armee setzte ihre Angriffe auf Dschihad-Ziele im Gazastreifen ebenfalls bis zuletzt fort.

Bei der Verkündung der Waffenruhe dankten Israel und der Islamische Dschihad dem Nachbarland Ägypten für die Vermittlung im Konflikt. Der Dschihad poche allerdings auf sein Recht, «auf jede israelische Aggression zu reagieren», teilte die Palästinenserorganisation mit.

Eine hochrangige ägyptische Delegation war am Abend in Gaza eingetroffen, um über Details der Waffenruhe zu verhandeln. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Es soll in der Einigung auch um die Freilassung zweier palästinensischer Häftlinge in Israel gehen, darunter der Dschihad-Anführer Saadi.

Israelische Medien berichteten dagegen, Israel habe für die Waffenruhe keine Bedingungen akzeptiert. Es solle lediglich das Prinzip «Ruhe im Gegenzug für Ruhe» herrschen. (dpa)