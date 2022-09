Naher Osten Internet im Iran nach Protesten massiv gestört – das ist der Auslöser Mobile Netzwerke sind im Iran offenbar weitgehend abgeschaltet. Unter anderem ist auch Instagram gesperrt. Dies wegen massiver Proteste im ganzen Land.

Instagram zu nutzen ist im Iran aktuell nicht möglich. Symbolbild Pixabay

Im Iran ist das Internet nach landesweiten Protesten massiv eingeschränkt. Mobile Netzwerke seien «weitgehend abgeschaltet», berichtete die Organisation Netblocks am Mittwoch. Bei den strengsten Beschränkungen seit den Protesten im November 2019 wurde auch Instagram als eines der letzten freien sozialen Netzwerke gesperrt. Experten befürchten, dass Polizei und Sicherheitskräfte nun die Demonstrationen niederschlagen könnten.

Auslöser der Proteste ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war vor gut einer Woche von der Sittenpolizei wegen ihres «unislamischen Outfits» festgenommen worden. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah ist unklar, jedenfalls fiel sie ins Koma und starb am Freitag in einem Krankenhaus.

Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe entschieden zurück. Seitdem demonstrieren landesweit Tausende Menschen gegen den repressiven Kurs der Regierung. (dpa)