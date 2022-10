Nach Zeitungsbericht Britische Marine lässt Belästigungsvorwürfe an U-Booten untersuchen Nach einem Zeitungsbericht über mehrere Fälle sexueller Belästigung hat die britische Marine eine Untersuchung angeordnet.

«Diese Anschuldigungen sind abscheulich», sagte der Stabschef der Royal Navy, Ben Key. Nach Informationen der «Daily Mail» (Samstag) sollen mehrere Frauen an Bord von U-Booten sexistisch beleidigt und sexuell belästigt worden sein. So sollen Offiziere an Bord eines Bootes für den Fall einer Katastrophe unter Wasser eine «Vergewaltigungsliste» zusammengestellt haben.

Die Vorwürfe wiegen schwer. (Symbolbild) Keystone

Die ehemalige Leutnantin Sophie Brook sagte dem Blatt: «Das Beste, das ich je getan habe, ist, die Navy zu verlassen. Aber ich sorge mich um die Frauen, die ich zurückgelassen habe. Es gab eine ständige Kampagne sexuellen Mobbings.» Die Navy sei ein «feindseliger und frauenfeindlicher Ort». Ein anonymer Informant, der nach Angaben der «Daily Mail» in einer leitenden Position in der Flotte gedient hatte, berichtete ebenfalls von regelmässigen sexuellen Belästigungen.

Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass einige Navy-Mitglieder - vor allem Frauen - unangemessenes sexualisiertes Verhalten ihrer Kameraden erfahren hätten. Es müsse mehr getan werden, um dies zu verhindern. (dpa)