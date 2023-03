Am Donnerstagabend ereignete sich in Hamburg ein Amoklauf in einer Kirche der Zeugen Jehovas. Der Täter war bis vor eineinhalb Jahren noch selbst Mitglied in der Glaubensgemeinschaft. Der Mann habe sich offensichtlich in einem seelischen Zwiespalt befunden, analysiert der Sektenexperte Hugo Stamm im Interview. (has)