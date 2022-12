Mittelmeer Zivilen Seenotrettern geht das Geld aus – was das bedeutet für die Bootsflüchtlinge und für Europa Steigende Kosten und die Politik setzt die Rettungsorganisationen auf dem Mittelmeer unter Druck. Was, wenn ihre Schiffe nicht mehr auslaufen können?

Zivile Seenotretter nehmen am 22. Oktober 2022 vor den Küstengewässern Maltas 35 Migranten an Bord der «Ocean Viking». Bild: Vincenzo Circosta/AP

Was kostet die Rettung von Bootsflüchtlingen? Der Betrieb der «Ocean Viking», sie hatte bei ihrer letzten Mission im Mittelmeer über 230 schiffbrüchige Migranten an Bord, kostet 20’000 Franken – jeden Tag. Das schreibt die Trägerorganisation SOS Méditerrannée auf Anfrage. Zur Erinnerung: Nach einer fast drei Wochen langen Irrfahrt mit 234 Migranten an Bord bot Frankreich dem Schiff im November einen offenen Hafen.

Treibstoffpreise und generell steigende Kosten wirken sich aus

Die Odyssee schlug ein grosses Loch in die Kasse. «Wir stehen vor grossen finanziellen Schwierigkeiten, da die Kosten für unsere Einsätze aufgrund des Krieges in der Ukraine erheblich gestiegen sind», schrieb die Organisation – und hoffte in der Vorweihnachtszeit auf einen Anstieg der Spenden.

Die hohen Treibstoffpreise, die Inflation generell und steigende Gebühren schlagen laut SOS Méditerranée besonders zu Buche. «Wir können unsere Einsätze nicht länger als ein paar Monate gewährleisten», so eine Sprecherin. Die Teuerung bekommen aber auch andere im Mittelmeer operierende Hilfswerke zu spüren.

Besonders zwischen Libyen und Italien ist die Migrationsaktivität momentan wieder hoch. Mindestens 90'000 Menschen setzten in diesem Jahr via zentrale Mittelmeerroute nach Europa über. Immer wieder kommt es bei den gefährlichen Überfahrten zu Unfällen und Todesopfern.

Tödliche Seerouten von Migranten verlaufen aber auch zwischen Marokko und den Balearen oder zwischen Westafrika und den Kanaren im Atlantik. Zuletzt sorgten drei Männer für Bestürzung, die eine mehrtägige Reise von Lagos (Nigeria) bis zu den Kanaren überlebten – sitzend auf der Oberkante des Ruderblatts eines Tankers.

Eingepfercht zwischen Heck und Ruderblatt des Tankers «Alithini» entdeckte die spanische Küstenwache Ende November diese drei Männer. Wie durch ein Wunder hatten sie die mehrtägige Fahrt von Lagos zu den Kanaren überlebt. Bild: Spanish Maritime Rescue Services/EPA

Deutschland als Basis für Seenotretter im Fokus

Die Arbeit der Retter wird nicht nur durch steigende Preise erschwert. Auch von der Politik geraten sie immer mehr unter Druck. Eine Gruppe von EU-Ländern rund um die Mittelmeerstaaten Italien, Griechenland, Malta und Zypern fordert, die Regeln für die Nichtregierungsorganisationen zu verschärfen. Sie werfen den Seenotrettern vor, in «unkoordinierter Art» und quasi in Wildwest-Manier den staatlichen Akteuren dazwischenzufunken.

Am liebsten wäre es den Mittelmeer-Ländern, wenn die Länder, in welchen die Rettungsschiffe registriert sind, die aufgegriffenen Migranten übernehmen. So wie das Meloni im Fall «Ocean Viking» forderte. Das Schiff fährt unter unter norwegischer Flagge. Im Fokus steht aber auch Deutschland, das seine Flagge mehreren grösseren Rettungsorganisationen leiht. Italienische Politiker wie der Lega-Chef Matteo Salvini argumentieren, dass eine solche Lösung dem Geist des EU-Dublin-Abkommens entspräche, wonach ein Asylsuchender seinen Antrag dort stellen muss, wo er zum ersten Mal EU-Boden betreten hat. Und Rettungsschiffe unter deutscher Flagge seien nichts anderes, als deutsche Inseln im Mittelmeer, so Salvini.

Die EU-Kommission versucht zu vermitteln. Man könne helfen, einen «Verhaltenskodex» auszuarbeiten, damit künftige Krisen wie die Odyssee der «Ocean Viking» verhindert werden, so EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas nach einem Sondertreffen der EU-Innenminister. Eine Kontaktgruppe zwischen Mitgliedstaaten, Kommission und Seerettern wurde eingerichtet.

Europas Migrations-Hotspots im Winter. Quelle: Frontex, UNHCR / Grafik: jbr

Das Problem ist aber: Eine Rechtsgrundlage, um die Seeretter wirklich an strengere Vorgaben zu binden, gibt es nicht. Sie operieren in Gewässern, in welchen das internationale Seerecht gilt. Und dieses ist eindeutig: Jedem in Not geratenen Menschen auf hoher See muss geholfen werden. Der nächstgelegene sichere Hafen ist anzusteuern.

Begünstigen die Seeretter die Migration über das Mittelmeer?

Rechtlich droht sich für die Seeretter also in nächster Zeit nichts zu ändern. Was aber, wenn ihnen das Geld ausgeht und sie weniger oder gar keine Einsätze mehr durchführen können? Ihre Gegner, zuvorderst rechte Politiker in Europa, sehen in Organisationen wie SOS Méditerranée Komplizen der Schlepper. Letztere würden die Hilfe der «Ocean Viking» und Co. einkalkulieren, wenn sie die Migranten in nicht seetüchtigen Booten auf die Überfahrt schickten. Mit der Abwesenheit privater Seeretter im Mittelmeer würde ein «Pull-Faktor» wegfallen, ein Anreiz also, der erst überhaupt waghalsige Überfahrten erlaubt.

Die Hilfsorganisationen dagegen warnen vor dem sicheren Tod Hunderter von Menschen. Die Realität zeige, dass Migranten auch losfahren würden, wenn sich keine zivilen Rettungsschiffe auf Mission befänden. Die Seenotretter bestreiten zudem vehement, Komplizen der Schlepper zu sein. SOS Méditerranée stützt sich dabei auf den Standpunkt, dass es bei der schieren Länge der libyschen Küstenlinie, von der immer wieder Migranten in See stechen, purer Zufall sei, wenn ein Boot in Seenot entdeckt würde.