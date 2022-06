Misstrauensvotum Mehrheit stimmt für ihn: Boris Johnson bleibt Premierminister - trotz schlechtem Resultat Premierminister Boris Johnson musste sich einem Misstrauensvotum seiner konservativen Fraktion stellen und gewinnt mit 211 zu 148 Stimmen. Trotzdem ist das ein wenig überzeugendes Resultat.

Glück gehabt: Die Mehrheit der Abgeordneten der britischen Konservativen gaben Boris Johnson ihre Stimme. Keystone

Grosse Spannung am späten Abend in London: Um 22 Uhr Schweizer Zeit wurde das Ergebnis der Misstrauens-Abstimmung über Premier Boris Johnson bekannt. Seine eigene konservative Fraktion hatte auf Antrag von Parteirebellen über Johnsons Schicksal abgestimmt. Der Premier obsiegte zwar mit 211 zu 148 Stimmen. Die Gegenstimmen waren aber zahlreicher als erwartet. 2019 führte ein Misstrauensvotum gegen Theresa May mit Verzögerung zu ihrem Rücktritt, obwohl sie damals klarer gewonnen hatte als Johnson. Dieser will im Amt bleiben.

Nach Monaten der Kritik musste sich der britische Premierminister Boris Johnson einem Misstrauensvotum seiner konservativen Fraktion stellen. Nur wenige Stunden, nachdem in London die letzten Klänge der rauschenden «Jubilee»-Sause für Queen Elizabeth II. verstummt waren, kamen die Abgeordneten der Tory-Partei im Parlament am Montag in Westminster zusammen, um über die Zukunft Johnsons als Parteichef und damit als Regierungschef abzustimmen.

Der Zeitpunkt der explosiven Nachricht, die wohl so manchen noch feierseligen Briten schlagartig ernüchtert haben dürfte, ist kein Zufall: Graham Brady, der Vorsitzende des sogenannten 1922-Komitees, bestätigte auf Nachfrage indirekt, man habe die Jubiläumsfeiern zu Ehren der Queen in den vergangenen Tagen nicht überschatten wollen. Parteikreisen zufolge gingen die Aufforderungen zur Einberufung einer Misstrauensabstimmung per Brief, E-Mail und sogar per Whatsapp ein.(dpa)