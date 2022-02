MILITÄRHILFE EU verspricht Ukraine Kampfjets – liefern Polen, Slowakei und Bulgarien jetzt ihre Mig-29 aus sowjetischer Produktion? Zur militärischen Nothilfe der EU an die Ukraine könnten auch Kampfflugzeuge gehören. In einigen osteuropäische Staaten sind noch Modelle im Dienst, welche die ukrainische Luftwaffe fliegen könnte.

Eine Mig-29 der polnischen Luftwaffe bei einer Flugshow in Payerne. Keystone

Die ukrainische Luftwaffe wurde im Krieg gegen Russland arg dezimiert. Gleich zu Beginn des Angriffs zielten russischen Raketen auf ukrainische Luftstützpunkte und zerstörten einen wesentlichen Teil der Kampflugzeuge. Seither sind nur noch wenige ukrainische Flieger in der Luft. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Montag sogar, dass man nun die vollständige Hoheit über den ukrainischen Luftraum erhalten habe.

Jetzt aber will die EU der ukrainischen Armee zur Hilfe eilen. Mit 500 Millionen Euro wird die EU erstmals in ihrer Geschichte Waffen und Material kaufen und der Ukraine für ihren Abwehrkampf zur Verfügung stellen, wie der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag ankündigte. Dazu sollen gemäss Borrell auch Kampfflugzeuge gehören. Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hatte solche am in einem Gespräch mit seinen Amtskollegen der G7-Staaten explizit angefragt.

Natürlich kann die EU den Ukrainern aber nicht einfach moderne französische Rafale-Jets, Eurofighter oder US-Kampfflugzeuge schicken. Um einen solchen Jet fliegen zu können, braucht es nicht nur jahrelange Ausbildung, sondern auch die entsprechende Infrastruktur. Diese hat die ukrainische Luftwaffe aber nur für ehemalige sowjetische Jets wie die Mig-29 oder Suchoi-Modelle.

Polen, Bulgarien und Slowakei haben noch Migs in ihren Hangars

Einige EU-Staaten wie die Ukraine-Nachbarn Slowakei und Polen, aber auch Bulgarien haben solche Flugzeuge noch im Einsatz. Polen zum Beispiel besitzt knapp 30, zum Teil modernisierte Mig-29. Bulgarien hat vier SU-25 und 12 Mig-29 und die Slowakei deren zehn. Nach Berichten ukrainischer News-Kanäle sollen diese Länder nun bereit sein, der Ukraine ihre Jets zu liefern. Die Anzahl soll geheim gehalten werden.

Für den Erdkampf geeignet: Eine SU-25 der russischen Streitkräfte bei einem Einsatz in Syrien. Keystone

Die EU-Kommission war am Dienstagmittag noch nicht in der Lage, die Lieferung und die Details der Militärhilfe zu bestätigen. Medien berichten aber, dass allfällige Kampfjetlieferungen nicht Teil des EU-Pakets wären, sondern auf bilateraler Basis stattfinden würden. Unklar ist weiter, ob die EU türkische Kampfdrohnen vom Typ Bayraktar TB2 für Kiew organisieren wird, welche die ukrainischen Armee ebenfalls schon besitzt und die sich als äusserst effektiv im Kampf herausgestellt hatten.