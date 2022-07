Meinung Richard D. Precht, Juli Zeh und Co. fordern Friedensverhandlungen, wollen aber nicht darüber diskutieren. So geht das nicht, liebe Intellektuelle! Erneut haben deutsche Dichterinnen und Denker die Kriegsparteien zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Der Ukraine und ihrer verzweifelten Situation schenken sie recht wenig Aufmerksamkeit. Julian Schütt Drucken Teilen

Richard David Precht im Januar 2020 bei einer Lesung in Olten. Bruno Kissling

Sie haben es wieder getan. Erneut verlangen deutsche Denker und Dichterinnen «so schnell wie möglich» einen Waffenstillstand. Wie schon beim früheren Brief in der Zeitschrift «Emma» lassen sie aber auch in ihrem neuen Appell in der «Zeit» völlig offen, wie es die internationale Politik schaffen soll, die Waffen in der Ukraine zum Schweigen zu bringen.

Das könnten ohnehin nur die Ukraine und Russland erreichen. Aber solange der Krieg Wladimir Putin trotz der Sanktionen innenpolitisch mehr nützt als schadet, hat er kein Interesse an Verhandlungen. Für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski wiederum käme jeder Frieden von Putins Gnaden einer totalen Niederlage gleich.

Man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusehen, dass die Ukraine danach politisch wie wirtschaftlich zerfallen würde. Und auch Europa dürfte dann in eine Phase nicht des Friedens, sondern eher des Nichtkrieges treten. Man würde die Tyrannei und Destabilisierungspolitik des russischen Diktators weiter zu spüren bekommen.

Die deutschen Intellektuellen setzten auf eine diplomatische Grossoffensive

Dennoch setzen Zeh, Precht und Co unbeirrbar auf eine «diplomatische Grossoffensive», damit nur einfach die Waffen endlich schweigen, egal mit welchen Konsequenzen. Dazu hätten wir sie gern befragt. Die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh lässt jedoch ausrichten, dass sie sich nicht weiter zu dem Thema äussern möchte. Also probieren wir es beim Fernsehphilosophen Richard David Precht. Aber auch er «steht für den Themenkomplex» nicht zur Verfügung.

Wie bedauerlich. Es wirkt nicht überzeugend, wenn die Intellektuellen grossspurig Friedensgespräche fordern, selbst aber nicht zur Diskussion bereit sind. Obwohl das eigentlich ihre ureigenste Disziplin wäre.

Ihre defätistischen Ratschlägen zum Teufel gewünscht

In ihrem neuen Brief schreiben sie, es sei immer unklarer, welches «Kriegsziel» eigentlich mit den Wirtschaftssanktionen und der militärischen Unterstützung verbunden sein könnte. Dabei ist nichts klarer als das: Die Ukraine soll als souveränes Land erhalten bleiben und Putin für seine imperiale Vernichtungspolitik nicht noch belohnt werden.

In ukrainischen Ohren muss der Appell der Intellektuellen denn auch wie blanker Hohn klingen. Andri Melnik, der provokative ukrainische Botschafter in Berlin, der in Kürze abgezogen wird, hat bereits getwittert, er wünsche die «pseudointellectual loosers» mit ihren defätistischen Ratschlägen zum Teufel .

Doch die deutschen Briefschreiberinnen und -schreiber glauben schlicht nicht mehr daran, dass sich die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine rückerobern lassen. Zu überlegen sei Russland. Je länger der Krieg dauere, desto grösser sei die Gefahr einer militärischen Eskalation. Neben immer mehr Kriegsopfern und der nuklearen Bedrohung befürchten die Intellektuellen auch globale ökonomische und ökologische Notlagen (Hungerkatastrophen, Energiekrisen, steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel, Düngermittelknappheit etc.).

Gehört die Ukraine schon nicht mehr zur Welt?

Realpolitisch ist mit all diesen Folgen des Krieges überall auf der Welt tatsächlich zu rechnen. Aber warum denken die Intellektuellen nicht mit demselben realpolitischen Spürsinn auch an die Folgen in der Ukraine? Oder gehört das Land für sie schon nicht mehr zur Welt?

Fakt ist: Ein Waffenstillstand würde derzeit nur Russland helfen. Selbst wenn Putin zustimmen würde (wozu es nicht den geringsten Anhaltspunkt gibt), befänden sich auf ukrainischem Territorium noch immer Zehntausende russischer Soldaten, die ihr Unwesen treiben, Frauen vergewaltigen, Häuser plündern, die «Russifizierung» vorantreiben. Ein «frozen conflict» würde dem Kreml nur dazu dienen, die weiteren Kriegsetappen vorzubereiten.

Kehrt erst einmal Ruhe ein, schaut man in Europa und in den USA schnell wieder weg und kehrt zum eigenen business as usual zurück. Das hat die Ukraine schon 2014 nach Putins Eroberung der Krim zu spüren bekommen. Damals hat man von den jetzt so appellfreudigen deutschen Intellektuellen nichts gehört.