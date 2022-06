Am Donnerstag hat Thailand den Anbau und Besitz von Marihuana legalisiert. Darum verteilt das Land in den nächsten Monaten eine Million Hanfpflanzen an die Bevölkerung, um das Interesse am Cannabisanbau zu wecken. Die Regierung erhofft sich von der Marihuana-Reform, das Volkseinkommen zu erhöhen und den Lebensunterhalt von Kleinbauern zu sichern. (has)