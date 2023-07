Passagiere fallen in Ohnmacht: Ryanair schliesst Reisende bei 42 Grad in Flugzeug ein

Mehrere Menschen geraten auf einem Ryanair-Flug von Malaga nach Mailand in Panik, als die Klimaanlage an Bord ausfällt und es immer heisser wird. Einige fallen sogar in Ohnmacht.