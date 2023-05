Mit Gold und Pomp: Charles und Camilla werden in London gekrönt

Rund acht Monate nach seinem Amtsantritt werden König Charles III. und seine Ehefrau Königin Camilla gekrönt. In London ist alles für die historische Zeremonie bereit - es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Mehr als 2300 Gäste werden den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen, dazu Millionen an den Bildschirmen. Erwartet werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

Die berühmte Kirche, in der im September das Staatsbegräbnis für Charles’ Mutter Queen Elizabeth II. stattfand, öffnet ihre Türen bereits Stunden vor Beginn der Zeremonie. Noch früher sind aber viele der erwarteten Zehntausenden Schaulustigen auf den Beinen. Einige Royal-Fans campieren bereits seit Tagen an der Route, die Charles und Camilla dann am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Abbey führen wird. Die sogenannte Königsprozession, bei der das Königspaar in der modernen «Diamond Jubilee State Coach» kutschiert wird, soll um 11.53 Uhr (MESZ) an der Kirche ankommen. Dort nimmt der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, den 74-jährigen Charles und die 75-jährige Camilla in Empfang. (dpa)