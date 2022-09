Eine Frau drang am Mittwoch mit einer Spielzeugpistole bewaffnet in eine Bankfiliale in der libanesischen Hauptstad Beirut ein. Skurril: Dort forderte sie von den Bankangestellten Geld von ihrem eigenen Konto. Wegen einer Wirtschaftskrise haben die Banken im Libanon seit 2019 strenge Beschränkungen für das Abheben von Fremdwährungen eingeführt, wodurch die Ersparnisse von Millionen von Menschen gebunden sind.