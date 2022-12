Wochenkommentar Die Ukraine kämpft für alle Demokratien: Selenskis USA-Reise legt die Versäumnisse Europas schonungslos offen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski macht in seiner Rede im US-Kongress deutlich, dass sein Land einen Krieg für den gesamten Westen führt. Er liefert den Politikerinnen und Politikern damit eine Begründung für die Fortsetzung des Kampfes. Renzo Ruf, Washington Drucken Teilen

Die ukrainische Flagge als Gastgeschenk: Präsident Wolodimir Selenski während seiner Rede im US-Kongress. Zuvor übergab er die Flagge an die Speakerin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi (mitte) und US-Vizepräsidentin Kamala Harris (links). Bild: Michael Reynolds/EPA

Das Risiko hat sich gelohnt. Die lange, beschwerliche Reise, die der ukrainische Präsident diese Woche nach Washington unternahm, endete mit einer leidenschaftlichen Rede Wolodimir Selenskis vor dem US-Kongress. In dieser Ansprache dankte der ausländische Gast in der Nacht zum Donnerstag nicht nur den amerikanischen Steuerzahlern für die Milliarden-Unterstützung, ohne die sein Land den blutigen Krieg gegen die russische Invasionsarmee nicht führen könnte. Er sagte den anwesenden Demokraten und Republikanern auch: Bei der zivilen und militärischen Hilfe handle es sich nicht um Spendengelder, sondern um eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie.

Und obwohl Selenski während seiner Rede wiederholte Male von euphorischem Applaus unterbrochen wurde – neu war diese Aussage im Kern nicht. Bereits sein Vorgänger Petro Poroschenko hatte im Herbst 2014, als er vor dem US-Kongress eine Rede halten durfte, an das Gewissen der Volksvertreterinnen und Volksvertreter appelliert. Die Ukraine sei auf die Unterstützung des Westens angewiesen, sagte Poroschenko wenige Monate nach der Annexion der Krim durch Russland. Denn der Konflikt, in dem seine Soldaten kämpften, sei «ein Krieg für die freie Welt».

Biden hat seine Lektion gelernt

Dieser Appell stiess damals auf taube Ohren, nicht nur in Amerika, sondern auch in europäischen Hauptstädten. Was also hat sich geändert? Auf den ersten Blick fallen zwei grosse Unterschiede auf. Erstens: Joe Biden – vor acht Jahren Vizepräsident in der Regierung von Barack Obama, heute Präsident – hat schneller als andere westliche Politiker kapiert, dass der Konflikt zwischen Kiew und Moskau Implikationen hat, die nicht nur den Donbass oder die Krim betreffen.

Und weil selbst Biden viel Zeit benötigte, um aus diesem Positionsbezug die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, fällt die amerikanische Unterstützung für die Ukraine nun umso entschlossener aus. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Kiew ohne Washington verloren wäre – auch weil sich die Regierungen in Berlin oder Frankreich in den vergangenen Monaten zu zögerlich und zu widersprüchlich verhalten haben. Dabei kommt es Biden entgegen, dass Selenski nicht wie ein ex-kommunistischer Funktionär daherkommt, sondern wie eine moderne Führungskraft. Welcher andere Staatsgast würde es sich wagen, im Weissen Haus ohne Krawatte aufzukreuzen?

«Neue Phase» in den bilateralen Beziehungen

Der zweite Unterschied: Die Ukraine tritt in Washington nicht mehr, wie in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als Bittsteller auf. Dem selbstbewussten Selenski ist es gelungen, die bilateralen Beziehungen mit den USA auf ein neues Fundament zu stellen. Seit Kriegsausbruch vor etwas mehr als 300 Tagen, sagte der ukrainische Präsident diese Woche während eines Auftrittes mit Biden im Weissen Haus, habe eine «neue Phase» begonnen: «Wir wurden echte Partner und Verbündete.»

Das ist ein wichtiger Schritt, nicht nur, weil gute Beziehungen zwischen zwei Staatslenkern den Lauf der Geschichte zum Guten verändern können. Für den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine ist es entscheidend, dass sich die Krieger an der Front in der Ukraine nicht als Marionetten missbraucht sehen – sondern als Speerspitze der Demokratien dieser Welt, so klischiert dieser Ausdruck auch klingen mag.

Zu einer «echten» Partnerschaft gehören auch Spannungen

Selenski füllt derweil die Rolle des Kriegspräsidenten aus, wie dies nur ein geborener Schauspieler kann. Während seiner Auftritte in Washington bedankte er sich überschwänglich bei den Amerikanerinnen und Amerikanern. Das kommt an, in einem Land, das stolz darauf ist, als Schutzmacht der Demokratie wahrgenommen zu werden.

Auch sagte Selenski, dass die USA keine Angst haben müssten, in den Konflikt verwickelt zu werden. Die ukrainischen Soldaten seien fähig, auch modernste ausländische Waffen selbst zu bedienen. Mit dieser Aussage wollte Selenski auch Biden beruhigen, der Angst vor einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland hat.

Der US-Präsident weiss: Zu einer «echten» Partnerschaft gehören auch Spannungen. Er wird Selenski deshalb nachsehen, dass er den Drängler gibt, der fordert, dass sein Waffenarsenal aufgefüllt wird. Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es falsch ist, leidenschaftliche Appelle eines ukrainischen Präsidenten zu ignorieren.