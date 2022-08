KOSTENEXPLOSION Energiepreise werden untragbar: Jetzt will EU mit «Notmassnahme» in Markt eingreifen Der Strommarkt spielt verrückt. Die Preise steigen in ungeahnte Höhen. Die EU will dem nun einen Riegel schieben. Auch ein neues System zur Preisbildung könnte es bald geben.

In Europa gehen längst nicht mehr nur die Gaspreise durch die Decke. Auch die Strompreise steigen in Schwindel erregende Höhen: Am vergangenen Freitag erreichte in Deutschland eine Megawattstunde für das kommende Jahr den Rekordpreis von 995 Euro. In Frankreich waren es sogar 1100 Euro – im Vergleich zu gerade einmal 85 Euro in beiden Ländern im vergangenen Jahr. Das ist mehr als eine eine Verzwölffachung oder ein Anstieg von über 1000 Prozent. Den Konsumentinnen und Konsumenten droht ein Preishammer. Plus: Während manche Energieunternehmen astronomische Gewinne einfahren, stehen andere vor dem Bankrott.

Preisdeckel und Entkoppelung von Gas und Strom

Spätestens jetzt ist für die EU die Zeit gekommen, die Notbremse zu ziehen. Bei einer Pressekonferenz mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala in Prag sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag, es sei offensichtlich, dass die Preise nicht mehr die Herstellerkosten abbilden würden. Man müsse deshalb den Strommarkt anpassen.

Am selben Tag noch kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Veranstaltung in Slowenien eine «Notmassnahme» zur Bekämpfung der explodierenden Stromkosten an. Wie diese aussehen wird, liess sie noch offen. Viele rechnen aber mit der Einführung eines Preisdeckels. Am 9. September findet in Brüssel ein Dringlichkeitstreffen der EU-Energieminister statt.

Aber auch mittelfristig soll der europäische Strommarkt umgekrempelt werden. Das System sei für andere Umstände entwickelt worden und nicht mehr zweckmässig, so von der Leyen. Eine denkbare Massnahme wäre zum Beispiel, dass der Gaspreis vom Strompreis entkoppelt wird.

Das teuerste Kraftwerk macht den Preis - das funktioniert nicht mehr

Das ist heute nicht der Fall. Und zwar aus einem bestimmten Grund: Die Berechnung des Strompreises funktioniert in der EU so, dass immer das teuerste Kraftwerk den Ausschlag gibt. Das heisst, um die Nachfrage zu befriedigen zieht man zuerst den billigsten Strom heran. Das waren in letzter Zeit die Erneuerbaren: Wasser, Wind und Sonne, die in der Produktion vergleichsweise wenig kosten. Reicht es nicht, werden nach und nach teurere Kraftwerke wie Gas und Kohle hinzugeschaltet, bis der Bedarf gedeckt ist. Das als Letztes hinzugeschaltete, teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis. Der Vorteil der Methode: Die Hersteller der billigen Erneuerbaren erzielen so den grössten Gewinn, was dazu führt, dass die Unternehmen vor allem in diesen Bereichen investieren, was wiederum politisch gewollt ist.

Doch mit den explodierenden Gaspreisen durch den Ukraine-Krieg, den zusätzlichen Turbulenzen durch den Ausfall französischer Atomkraftwerke und des auf aufgrund von Trockenheit reduzierten Wasserstroms funktioniert das System nicht mehr. Zusätzlich angeheizt wird der Preisanstieg noch durch Spekulationen an den Energiebörsen. Südliche EU-Staaten wie Spanien und Portugal fordern schon länger die Entkoppelung von Gas und Strom. Auch Frankreich fand, seine Atomenergie werde durch das Gas zu Unrecht künstlich verteuert.

Deutschland allerdings beharrte aus umweltpolitischen Gründen auf der hergebrachten Methode der Preisbildung, auch, weil ein hoher Preis den Verbrauch senkt. Nun wurde es angesichts der Zumutungen an Unternehmen und Konsumenten offensichtlich aber zu viel. Dies, auch wenn der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, dass sich das Marktdesign «nicht mit einem Fingerschnipp» ändern lassen werde.

Tatsächlich ist der europäische Strommarkt ein komplexes Geflecht. Die EU-Kommission wird deshalb nicht vor 2023 mit einer substanziellen Strukturreform daherkommen.

Wahrscheinlich ist ohnehin, dass die hohen Energiepreise Europa noch über Jahre beschäftigen werden. Die Energie-Händler gehen zumindest davon aus. Und auch Ben van Beurden, Chef des Öl- und Gas-Giganten Shell. Er rechne damit, dass «wir über eine Reihe von Wintern Lösungen durch Effizienz, Rationierung und durch den sehr schnellen Aufbau von Alternativen» finden müssen, sagte van Beurden bei einer Pressekonferenz in Norwegen. Dass dies «irgendwie einfach» werde, sei eine «Fantasie», von der man sich verabschieden müsse.