Kosovo Strafbehörde im Kosovo beantragt U-Haft für drei serbische Bürger Die Staatsanwaltschaft in Pristina hat eine Untersuchungshaft für drei serbische Staatsbürger beantragt. Sie sollen an den schweren Kämpfen zwischen serbischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten beteiligt gewesen sein.

Die kosovarische Polizei kontrolliert die Strassen von Banjska. Georgi Licovski / EPA

Zwei Tage nach schweren Kämpfen zwischen serbischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten hat die Staatsanwaltschaft in Pristina Untersuchungshaft für drei serbische Staatsbürger beantragt. Das Trio soll an den Kämpfen am Sonntag unmittelbar beteiligt gewesen sein, schrieb das Nachrichtenportal «gazetaexpress.com» am Dienstag unter Berufung auf die Strafbehörde. Die drei Männer waren nach den stundenlangen Gefechten in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica festgenommen worden.

Bei den Kampfhandlungen waren ein kosovarischer Polizist und vier Angreifer getötet worden. Ein Teil der Paramilitärs dürfte sich über die Grenze ins benachbarte Serbien zurückgezogen haben. Wie Innenminister Xheval Svecla am Montagabend sagte, habe man in einem zurückgelassenen Jeep der Angreifer Dokumente des kosovo-serbischen Politikers Milan Radoicic gefunden, darunter in Serbien ausgestellte Waffenscheine.

Radoicic ist Vize-Vorsitzender der Serbischen Liste, einer kosovo-serbischen Partei, die 10 der 120 Sitze im kosovarischen Parlament hat. Der Politiker hält sich allerdings meist in Belgrad auf, wo er die Gunst des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic geniesst. Im Kosovo wird er wegen eines mutmasslichen Betrugsdelikts gesucht.

Vucic hatte die Tötung des kosovarischen Polizisten verurteilt, zugleich aber Verständnis für das Vorgehen der Angreifer gezeigt. Diese seien zu ihren Taten «provoziert» worden, weil die Kosovo-Polizei die Serben im Kosovo «terrorisiere», behauptete er.

Das heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit an. Serbien, Russland, China und fünf EU-Mitgliedsländer tun dies nicht. Belgrad fordert die Rückgabe seiner einstigen Provinz. EU-vermittelte Verhandlungen über eine Normalisierung des Verhältnisses verliefen bislang ergebnislos. (dpa)