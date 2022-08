Pelosis Zwischenstopp ist richtig: Taiwan braucht Rückendeckung

China hat mit scharfen Drohungen auf den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan reagiert. Kritik an der unüberlegten Reise Pelosis wird auch im Westen laut. Dabei reicht ein Blick in die Ukraine um zu sehen: Taiwan braucht genau jetzt die Unterstützung des Westens.

Fabian Hock Drucken Teilen