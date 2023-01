Kommentar Frankreichs Rentenreform – eine Steilvorlage für die Gegner von Macron Der französische Präsident will das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Die Argumente hat er auf seiner Seite, doch sein Vorgehen stösst sauer auf. Stefan Brändle, Paris Drucken Teilen

«Mehr arbeiten»: Die Rentenreform stempeln viele Französinnen und Franzosen als blosses Prestigeprojekt von Staatspräsident Emmanuel Macron ab. Ludovic Marin/AP

Recht haben ist nicht alles: Diese Feststellung muss einem selbstgefälligen Charakter wie Emmanuel Macron besonders schwerfallen. Der französische Präsident hat die Argumente für seine am Dienstag präsentierte Rentenreform zwar auf seiner Seite: Seine Landsleute leben länger als im europäischen Schnitt, gehen aber bedeutend früher in Rente. Nirgends verschlingt das Rentenwesen so viel Geld wie in Frankreich. Die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre ist deshalb nichts als vernünftig.

In der Bevölkerung kommt das Projekt anders an: als Starrsinn eines Staatschefs, der nur seinen persönlichen Erfolg im Auge hat. Statt seinen Mitbürgern plausibel zu erklären, weshalb die Finanzierung ihrer eigenen Renten bedroht ist, deklamiert er, sie müssten «mehr arbeiten».

Das läuft zwar auf dasselbe hinaus, kommt aber falsch an in einem Moment, da die Löhne im Land inflationsbedingt schrumpfen. Die Linke und auch die Lepenisten brennen darauf, dem selbstherrlichen, im Parlament aber mehrheitslosen Präsidenten im Élysée eine erste richtige Niederlage beizufügen.

Das wäre allerdings nicht im europäischen Interesse. Man muss Macron nicht mögen, um den Erfolg seiner Reform zu wünschen – als Beleg dafür, dass Frankreich trotz allem reformierbar ist. Scheitert der neue Anlauf, ginge der schleichende Niedergang der Grande Nation weiter. Sie geriete bald in finanzielle Nöte, gefolgt von sozialen Wirren. Das ist nicht das, was Europa derzeit braucht.