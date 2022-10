Deutschlands «Tor zur Welt» in Chinas Hand? Olaf Scholz ist dabei, eine Dummheit zu begehen

Der deutsche Kanzler will den Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens an einen chinesischen Staatskonzern genehmigen. Damit würde sich die Bundesrepublik in noch grössere Abhängigkeit von einem diktatorischen Regime begeben.