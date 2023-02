Kommentar Ästhetik des Krieges: Bierkrug auf Killermaschine Die Ukraine braucht westliches Kriegsgerät, das ist unbestritten. Aber wir sollten es deshalb nicht gleich verehren. Panzer sind weder schön noch dürfen sie faszinieren. Sie sind Killermaschinen. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Bei der Ruag wird ein Leopard geputzt. Bild: Keystone/Archiv

Noch gut erinnere ich mich an das Bilderbuch «Schweizer Soldaten im Einsatz». Herausgegeben hatte es der Publizist Karl Lüönd 1978, das Vorwort schrieb Bundesrat Rudolf Gnägi. Der Band war Teil der Bibliothek meiner Eltern, und als Bub blätterte ich fasziniert darin, war gebannt von den Fotografien von robbenden Soldaten und blank geputztem Kriegsmetall, von Artillerie und Rangabzeichen.

Selbst im Frieden, der damals ein kalter Krieg war, geht es um die Macht der Bilder. Das wurde mir später klar. Der Schweizer Armee haftete in jenen Tagen ein Siegerimage an. Noch waren die Stimmen nicht laut, die auf die Schwäche des Heeres und die menschenverachtende Reduit-­Strategie im Zweiten Weltkrieg hinwiesen. Gnägi, Lüönd & Co. marschierten frohgemut im Stechschritt und sangen Lobeshymnen auf die Wehrhaftigkeit.

Jedenfalls schöner als tote Menschen

Heute wird wegen Putins feuchten Imperialismusträumen auch wieder eine Schlacht der Bilder ausgefochten. Während wir zu Beginn des Ukrainekriegs Fotos von zerstörten russischen Panzern sahen, hat sich das Narrativ inzwischen geändert. Heute werden auf jedem Nachrichtenportal Bilder und Filme dargeboten, mit welchen die Überlegenheit westlicher Militärtechnik zelebriert wird. Schon gesehen, das Mass Bier auf dem Kanonenrohr des fahrenden Leopard 2? Geil, oder? Jedenfalls schöner als ein Toter.

Nur, damit ich richtig verstanden werde: Die Lieferung westlicher Waffen in die Ukraine und Putins Niederlage sind ein historischer Imperativ. Aber müssen wir deshalb gleich in ehrfürchtiger Verehrung vor unserer Waffenindustrie knien? Ihre Produkte sind weder schön, noch sollten sie uns faszinieren. Sie sind Killermaschinen. Nichts anderes. Erspart uns auch die technischen Spezifika, die ans Auto-Quartett aus Kindheitstagen erinnern!

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die historisch frühesten Kriegsfotografien im Krimkrieg (1853–1856) geschossen (!) wurden. Ikonisch ist die Aufnahme des Fotografen Roger Fenton von einer mit Kanonenkugeln übersäten Landschaft auf dieser Halbinsel im Schwarzen Meer. Man ist versucht zu sagen, sie sei schön. Aber die Leichen waren da bereits weggeräumt.