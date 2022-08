In Kolumbien durften sich kürzlich zahlreiche Passantinnen und Passanten über gratis Bier freuen. Dies, weil ein Lastwagen mit Bier an Bord in einer Kurve kippte. Das Getränk durfte wegen des Unfalls nicht mehr verkauft werden, deshalb konnten sich die Anwohnerinnen und Anwohner bedienen.