Baden-Turgi «Historischer Moment»: Fusionsvertrag für grösste Aargauer Stadt ist unterzeichnet – eine Hürde muss das Projekt aber noch nehmen

Baden und Turgi fusionieren per 2024: Nach dem Ja an der Urne in beiden Gemeinden sind nun die Verträge unterschrieben worden. Ein formelles Ja ist aber noch nötig, damit die Stadt mit knapp 23'000 Einwohnerinnen und Einwohnen entsteht.