Kolumbien «Es war ein erneuter Anschlag auf mein Leben»: Versuchter Bombenanschlag auf kolumbianische Vizepräsidentin In der Nähe eines Familiensitzes von Francia Marquez wurden am Dienstag über sieben Kilogramm Sprengstoff gefunden.

Vizepräsidentin Francia Marquez hat sich mit ihrem Aktivismus schon viele Feinde geschaffen. (Im Bild: Gespräch mit CH Media in Genf) Yoshiko Kusno / Yoshiko Kusano

Leibwächter der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Marquez haben über sieben Kilogramm Sprengstoff auf einer Strasse in der Nähe ihres Familiensitzes im Dorf Yolombó gefunden. Ein Sprengstoffkommando zerstörte den Sprengsatz. Verletzt wurde laut Marquez niemand.

«Es war ein erneuter Anschlag auf mein Leben», schreibt die erste Afro-kolumbianische Vizepräsidentin des Landes in einer Nachricht auf Twitter. Ihr Kampf für den Umweltschutz und gegen Goldabbau in ihrer Heimatregion Cauca hat Marquez im Lauf ihrer Karriere bereits zahlreiche Drohungen eingebracht. Im Interview mit CH Media rund einem Monat sagte sie: «Es ist schwer, Aktivistin zu sein. Es ist schwer, Politikerin zu sein.»

El informe adjunto evidencia que se trató de un nuevo intento de atentar, contra mi vida. Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la #PazTotal que 🇨🇴 sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía. pic.twitter.com/hJSnlB2h3u — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 10, 2023

Gemäss Polizeibericht sei wegen eines Feiertags in Kolumbien ein Besuch von Marquez in der betroffenen Residenz in Suárez geplant gewesen. Aus diesem Grund sei eine Vorabkontrolle durchgeführt worden, bei der die Sprengstoffladung entdeckt wurde.