Katar «Sie haben Messi, aber wir sind besser»: Warum in Frankreich vor dem Final gegen Argentinien kaum Euphorie zu spüren ist Frankreich zieht ohne die übliche Euphorie und Selbstüberschätzung ins WM-Finale – dafür mit der ruhigen Gewohnheit und dem Selbstvertrauens eines Titelverteidigers.

Wer wird seine Mannschaft zum Sieg führen: Lionel Messi oder Kylian Mbappé? Keystone

Wie oft hatte der gallische Hahn vor grossen Sportevents schon «cocorico» geschrien, ein Kikeriki, mit dem er seinen nächsten Sieg ankündigte – um dann kläglich Federn zu lassen? Nicht in Doha. Die ersten sechs Spiele der «Sélection» verfolgte die Grande Nation mit einer gewissen Distanziertheit. Verletzungspech spielte mit, dazu kamen Boykottappelle, die in Frankreich zwar weniger bestimmt klangen als in Deutschland, aber doch Wirkung zeigten. Präsident Emmanuel Macron musste persönlich eingreifen und dazu aufrufen, «den Sport nicht zu politisieren».

Auch nach dem Halbfinalsieg feierten die sonst so festfreudigen Franzosen unüblich zurückhaltend. Die «Blauen», grossenteils afrikanischer Herkunft, fühlten sie sich fast als Spielverderber, als sie die Marokkaner aus dem Feld schlugen und der überschäumenden Begeisterung ihrer Fans ein brutales Ende bereiteten.

Präsident Macron oder... Keystone

Aber es ist nun einmal so: Die «Bleus» spielen souverän wie kaum je zuvor. Auch an der WM gewannen sie mit der Regelmässigkeit eines «pünktlichen Zuges», wie die Zeitung Le Monde befindet. «Der unverschämte, fast arrogante Erfolg der Blauen in den letzten Jahren» erinnert das Pariser Blatt an Deutschlands Domination ab den Siebzigerjahren, als der britische Stürmer Gary Lineker den legendären Spruch prägte: «Fussball ist ein Sport, der mit elf gegen elf Spieler ausgeübt wird und bei dem am Ende immer Deutschland gewinnt.» Jetzt gewinnt meist Frankreich. «Unerschütterlich» und «wie schon aus Gewohnheit» eile es von Sieg zu Sieg, kommentiert der Sportjournalist von Le Monde, Anthony Hernandez.

Ultrarechte mit Schlagstöcken

Jetzt, gegen Argentinien, kommt in Frankreich Stimmung auf, und Spannung vor dem finalen Duell. Fakt bleibt: Die Champs-Elysées füllten sich nach dem Halbfinale bedeutend weniger als bei ersten WM-Titeln von 1998 und 2018. Kein Vergleich zum Fussballtaumel der Argentinier. Anders als sie brauchen die Franzosen den Sport nicht, und schon gar nicht einen Messias, um ihre sozialen Nöte zu vergessen: Die Inflation ist in Paris weniger hoch, die Wirtschaftskrise weniger dramatisch als in Buenos Aires. Und dann vermiesen politische Extremisten wie Marine Le Pen, denen es zu viel Farbe auf dem grünen Rasen hat, die Fete. Beim Marokko-Spiel wurden auf den Champs-Elysées 40 schlagstockbewehrte Ultrarechte verhaftet.

... lieber Präsident Deschamps? Keystone

Kein Zweifel, Frankreichs Fussball-Euphorie ist 2022 gedämpfter als bei den ersten beiden WM-Titeln 1998 oder 2018. Damals waren nicht nur wie jetzt ein paar tausend, sondern hunderttausende, nach dem Pokalsieg gar eine Million Anhänger der Blauen auf die «Champs» geströmt. Es kann ja noch werden... Macron versucht die nationale Fussballleidenschaft zu wecken, indem er selber zum Halbfinalspiel nach Doha flog; nach dem Finaleinzug der Blauen rief er ein gefühltes «seid glücklich!» nach Hause. Wegen der französischen Beteiligung an der WM-Finalrunde hat er sogar seine schwierige Rentenreform auf Januar vertagt, in der Hoffnung, dass die Franzosen dann besser gelaunt sein und das Rentenalter 65 (heute 62) schlucken werden.

Allein, die Franzosen sähen derzeit wohl lieber Didier Deschamps im Elysée als ihren unbeliebten Präsidenten. Der Nationaltrainer hat ein solides, konzentriertes und dennoch entspanntes Team aufgebaut, das technisch ohnehin nichts zu wünschen übriglässt. Staunend sehen die Franzosen, wie sich ihre millionenschweren Stars spontan wie Schulbuben über ihre Siege freuen, wenn sie ihre Umkleidekabine in eine einzige Partyzone verwandeln. Auch am Sonntag? Stéphane Guivarc’h, Stürmer des französischen Weltmeisterteams von 1998, fast zusammen: «Sie haben Messi, aber wir sind besser.» Ein wenig «cocorico» darf schon sein.