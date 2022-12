KATAR-GATE EU-Abgeordneter und Chef der Schweiz-Delegation zur Korruptionsaffäre: «Das Parlament steht unter Generalverdacht» Der südbadische EU-Parlamentarier Andreas Schwab (CDU) nimmt Stellung zur Korruptionsaffäre um Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili. Er warnt davor, alles über einen Kamm zu scheren. Und sagt, ob er jemals Beeinflussungsversuche aus der Schweiz erlebt hat.

«Macht fassungslos»: EU-Abgeordneter Andreas Schwab zur Korruptionsaffäre um Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Keystone

Hat das EU-Parlament ein Korruptionsproblem?

Andreas Schwab: Nun, jedenfalls kein allgemeines. Was zu lesen war, macht sprachlos, aber man muss in einer solchen Situation vorsichtig sein und darf nicht alles über einen Kamm scheren. Das Fehlverhalten einzelner Abgeordneter bleibt nach dem, was wir bislang wissen, absolut inakzeptabel. Offenbar ist in einem kleineren Bereich der Aussenpolitik ein Mikrokosmos entstanden, wo manche das Gefühl hatten, man könne positive Wortmeldungen für Geld kaufen. Absurd ist es, weil das Parlament dort nicht einmal Zuständigkeit hat. Es macht mich dennoch fassungslos zu sehen, dass sich eine Kollegin wohl darauf eingelassen hat.

Trotz individuellem Fehlverhalten: Für das Parlament ist es ein Debakel. Den Schaden haben sie nun alle.

Absolut. Das Parlament steht jetzt gewissermassen unter Generalverdacht. Wir sollten aber schon auch sehen, dass es eine immer grössere Tendenz von Drittstaaten gibt, auf die Entscheidungen des EU-Parlaments Einfluss zu nehmen. Das liegt daran, dass die EU immer stärker wird auf der globalen Bühne. Daneben rate ich dazu, jetzt erst einmal die abschliessende Bewertung der belgischen Staatsanwaltschaft abzuwarten.

Es gibt aber auch eine Vorgeschichte mit EU-Parlamentariern, die Spesenregelungen ausnutzen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Skandalen bei der Verwendung von Parteifördergelder.

Die Einschätzung, dass es seit Jahren Missstände gebe, teile ich nicht. Richtig ist leider, dass es in allen Systemen zu Missbräuchen kommt. Entscheidend ist, dass die Kontrolle funktioniert. Meiner Meinung nach ist das im EU-Parlament der Fall. Das EU-Parlament hat die strengsten Transparenzvorgaben weltweit. Aber nichts ist so gut, dass man es nicht verbessern könnte.

Der Korruptionsskandal macht auch in der Schweiz negative Schlagzeilen. Fürchten Sie, dass in der Schweiz es nun noch weniger Lust gibt, sich der EU anzunähern?

Nein. Es gab vorher schon Kreise in der Schweiz, die aus jeder negativen Nachricht im Zusammenhang mit der EU ihren Honig saugen. Die jetzigen Vorkommnisse werden die Sachlage zwischen der Schweiz und der EU nicht verändern.

Sie haben das neue EU-Digitalgesetz für grosse US-Technologiekonzerne verhandelt. Haben Google und Co. je versucht, Sie zu bestechen?

Die US-Techfirmen haben sich mir gegenüber ausserordentlich korrekt verhalten. Logischerweise haben sie teils eine ganz andere Meinung. Aber in den Gesprächen haben wir nur sachorientiert diskutiert. Wenn sie sich das Ergebnis anschauen, sehen sie auch, dass es nirgends Anzeichen gäbe, dass sich jemand eingemischt hätte. Das Parlament hat sich auf der ganzen Linie durchgesetzt.

Sie sind Leiter der Schweiz-Delegation im EU-Parlament. Gabe es jemals aus der Schweiz Beeinflussungsversuche?

Natürlich gab und gibt es Versuche, Einfluss auf meine Meinung zu nehmen. Das stört mich auch nicht. Wenn ich eine andere Meinung habe, möchte ich rausfinden, ob ich falschliege. Das läuft alles im Rahmen normaler parlamentarischer Arbeit. Säcke gefüllt mit Schweizer Franken oder Schokolade habe ich jedenfalls nie erhalten (lacht). Die Schweizer wissen darüber hinaus natürlich, dass solcher Art Beeinflussungsversuche nicht gut ankämen.