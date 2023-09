Kaputte Bundeswehr Verschimmelte Duschen, verschmutzte Toiletten: Das deutsche Militär befindet sich in einem erbärmlichen Zustand Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kündigte Deutschland an, seine Armee ertüchtigen zu wollen, doch getan hat sich seither wenig, wie die Wehrbeauftragte Eva Högl berichtet. «Voll einsatzbereit» werde die Bundeswehr frühestens 2030 sein.

Eva Högl, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, bei der Vorstellung ihres Reports für 2022 am Dienstag in Berlin. Bild: Filip Singer/EPA

Die deutsche Sprache zeichnet sich durch Komposita aus, zusammengesetzte Wörter, die auf manch einen Ausländer wie ein Beweis für Umständlichkeit und Bürokratismus der Deutschen wirken mögen. «Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz» ist so ein Wort; es weist auf einen Missstand hin, der seit Jahrzehnten bekannt ist, aber erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ernsthaft problematisiert wird: den skandalös schlechten Zustand der deutschen Streitkräfte.

Am Dienstag hat Eva Högl, die Wehrbeauftragte des Bundestags, ihren Bericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Das Gesetz mit dem komplizierten Namen soll dazu dienen, den Kauf von Ausrüstung und Gerät voranzutreiben. Eine ausserordentliche Ausgabe von 100 Milliarden Euro hat Kanzler Olaf Scholz dafür vor einem Jahr angekündigt; deutsche Politiker sprechen von einem «Sondervermögen», in Wahrheit handelt es sich um neue Schulden. Bei der Truppe angekommen sei von dem Milliardenbetrag 2022 «noch kein Cent», sagte Högl.

Viele geben nach einem halben Jahr auf

Die Wehrbeauftragte gilt als eine Art Anwältin der Truppe, die deren Interessen auch gegenüber der Regierung vertreten soll. Obschon Högl wie Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius der SPD angehört, kam sie dieser Aufgabe durchaus nach: «Es fehlt an allem», sagte sie und nannte unter anderem Schiffe, Panzer, saubere Toiletten, Duschen ohne Schimmelbefall und WLAN in den Kasernen. Dass Deutschland militärisches Gerät an die Ukraine abgebe, verschärfe die Probleme, auch wenn das Verständnis in der Truppe dafür gross sei. «Voll einsatzbereit» werde die Bundeswehr frühestens 2030 sein.

Die grosse Frage, warum es so schwer ist, an den Missständen im Beschaffungswesen etwas zu ändern, vermochte auch Högl nur vage zu beantworten. Vorschriften müssten vereinfacht, «behäbige Prozesse» gestrafft werden. Dafür brauche es «Mut und Entscheidungsfreude». Dass die Wehrbeauftragte von einer «Task-Force» sprach, die sich der Probleme angenommen habe, wirkte nicht unbedingt vertrauenserweckend, wird solches von Politikern doch meist angekündigt, um sich ein kompliziertes Problem ohne grössere Mühe vom Hals zu schaffen.

Konkreter wurde Högl, als es um die Personalsituation ging. Auch hier sieht es düster aus: So sei die Zahl der Bewerber, die bei der Bundeswehr dienen wollten, gegenüber 2021 um 11 Prozent zurückgegangen, und von denen, die ihren Dienst begonnen hätten, habe mehr als ein Viertel innerhalb der ersten sechs Monate aufgegeben.

Ende 2022 hätten etwa 180’000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr gedient. Damit die Truppe bis 2031 wie geplant auf 203’000 Personen anwachsen könne, müsse das deutsche Militär seine «Anstrengungen zur Personalgewinnung massiv verstärken». Oberhalb der Mannschaftsdienstgrade seien Ende 2022 knapp 19’000 Posten unbesetzt geblieben, was rund 16 Prozent entspreche.

Vom Zwei-Prozent-Ziel weit entfernt

Einmal mehr wiederholte die Wehrbeauftragte ihre Forderung nach einer zusätzlichen Aufstockung des Etats. Das «Sondervermögen» reiche lediglich aus, um die Bundeswehr zu modernisieren; daneben sei auch eine deutliche Erhöhung des regulären Haushalts notwendig.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am 7. März in Vilnius empfangen. In Litauen sind derzeit knapp 1500 deutsche Soldaten stationiert. Bild: Valda Kalnina/EPA

Ob eine solche kommen wird, ist allerdings ungewiss. Derzeit diskutieren die drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP über die groben Züge des Haushalts 2024. Dabei knirscht es hörbar. Während Verteidigungsminister Pistorius pro Jahr zehn Milliarden Euro zusätzlich verlangt, wollen viele seiner sozialdemokratischen Parteikollegen lieber mehr Geld für Bildung und Soziales aufwenden. Die Liberalen wiederum pochen auf eine Einhaltung der Schuldenbremse.

Dabei ist die Bundesrepublik noch immer weit davon entfernt, das Ausgabeziel der Nato von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Dieses Jahr soll die Bundeswehr Mittel in Höhe von 58 Milliarden Euro erhalten, wovon 50 Milliarden aus dem regulären Haushalt und 8 Milliarden aus dem «Sondervermögen» stammen. Um die Nato-Forderung zu erfüllen, müsste Deutschland rund 70 Milliarden ausgeben.