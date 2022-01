Im Parlament ist ein Brand ausgebrochen. Melissa Schumacher

Kapstadt Grossbrand im Parlament von Südafrika ausgebrochen

(dpa) In Südafrikas Parlament in der Touristenmetropole Kapstadt ist am Sonntag ein Grossfeuer ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen an der Rückseite des Gebäudekomplexes, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen beherbergt, wie der staatliche Fernsehsender SABC berichtete. Videoaufnahmen zeigten dicke, schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufsteigen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.