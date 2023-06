Waldbrände ausser Kontrolle: Tausende müssen in Nova Scotia vor Flammen flüchten

Kanadische Feuerwehrleute kämpfen in der Provinz Nova Scotia im Osten des Landes weiterhin verzweifelt gegen mehrere ausser Kontrolle geratene Waldbrände an. In den letzten Tagen mussten bereits über 16’000 Menschen vor den Flammen flüchten.