Wohlen «Es wurden keine Messer oder andere Waffen festgestellt»: Das sagt der Gemeinderat zu den Badi-Vorwürfen

Wird in der Badi Wohlen vermehrt gestohlen? Und stimmt es, dass Jugendliche über den Zaun in die Badanlage hineinklettern, statt zu bezahlen? Muss man in der Badi Angst haben? Der Gemeinderat reagiert auf eine politische Anfrage und Gerüchte.