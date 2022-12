Budget Selbst wenn beide Elternteile arbeiten: Für Aargauer Durchschnittsfamilien wird es 2023 finanziell eng

Das nächste Jahr hat es finanziell in sich: Die Krankenkassenprämien und die Stromkosten steigen, die Inflation hält weiter an. Wer keine Lohnerhöhung erhält, muss mit weniger Geld auskommen. Die AZ zeigt, was das für eine durchschnittliche Aargauer Familie bedeutet.