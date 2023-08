BASISTUNNEL WEITER GESPERRT Entgleisung im Gotthardtunnel – nun zeigen Recherchen: Das Bundesamt für Verkehr warnte vor Schäden an Güterzügen

In einem Bericht von 2019 hielt das Bundesamt für Verkehr fest, dass die Qualität der Güterzüge nicht genügend sei. Das Amt verwies unter anderem auf «Mängel an den Rädern». Vor fünf Tagen entgleiste ein Zug im Gotthard-Basistunnel, nachdem an einem Wagen eine Radscheibe gebrochen war.