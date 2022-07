Italien Mario Draghi hat den neuerlichen Rücktritt eingereicht – diesmal nimmt ihn das Staatsoberhaupt an Das Hin und Her in der italienischen Regierung geht weiter. Nachdem Mario Draghi sich am Mittwoch noch vorstellen konnte, doch weiter zu regieren, ist er am Donnerstag wieder zurückgetreten. Darum nimmt jetzt Sergio Mattarella, der Staatspräsident, eine wichtige Rolle ein.

Mario Draghi am Donnerstag, als er seinen erneuten Rücktitt einreicht. Fabio Frustaci / EPA

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi angenommen. Das teilte der Quirinalspalast am Donnerstag in Rom mit. Die Regierung bleibe zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt.

Draghi gewann am Mittwoch eine Vertrauensabstimmung in der kleineren Parlamentskammer, dem Senat. Er verpasste dort aber sein Ziel, eine breite Parlamentsmehrheit hinter sich zu vereinen, weil drei grosse Parteien seines Kabinetts nicht mit abstimmten. Die breite Mehrheit war eine seiner Bedingungen, um weiter zu regieren. Nun liegt die Entscheidung über die politische Zukunft Italiens in den Händen Mattarellas. Er könnte eine Neuwahl einleiten oder eine neue Regierungsmehrheit im Parlament ausloten lassen.

Sergio Mattarella nimmt nun eine wichtige Rolle ein. Andrew Medichini / AP

Gibt es eine vorgezogene Parlamentswahl?

Die Nummer zwei der Italienischen Republik, Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati, und der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, würden am Nachmittag erwartet, erklärte der Quirinalspalast in einer Mitteilung am Donnerstag in Rom. Casellati soll laut Medienberichten um 16.30 Uhr erscheinen, Fico eine halbe Stunde später.

Die Mitteilung verwies auf Artikel 88 der italienischen Verfassung. Darin heisst es bei Absatz eins: «Der Präsident der Republik kann die Kammern oder eine von ihnen nach Anhören ihrer Präsidenten auflösen.» Mattarella, der nach dem Rücktritt Draghis nun eine wichtige Rolle einnimmt und über die politische Zukunft Italiens entscheidet, könnte, wie Beobachter schon vermuteten, die beiden Parlamentskammern auflösen und eine vorgezogene Wahl einleiten. (dpa)