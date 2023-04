Italien Familie eilt ins Spital – Leukämie soll der Grund sein: So schlecht steht es um Silvio Berlusconi Am Mittwoch musste der 86-jährige Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi wegen einer Lungenentzündung auf die Intensivstation. Nun berichten italienische Medien über weiteres aus der Krankenakte.

Der Mann, der Italiens Politik prägte wie kein anderer, liegt mit einer Lungenentzündung im Spital: Silvio Berlusconi. Bild: Andrew Medichini / AP

Die Nacht sei ruhig verlaufen, Silvio Berlusconi sei in stabilem Zustand und nicht intubiert. So weit die positiven Nachrichten zum Gesundheitszustand des italienischen Ex-Premiers Silvio Berlusconi. Die italienische Zeitung «Corriere della sera» kennt indes den Grund für den schlechten Gesundheitszustand des Ex-Premiers. Die Lungenentzündung, wegen der Berlusconi am Mittwoch ins Mailänder Spital San Raffaele eingeliefert und später auf die Intensivstation verlegt wurde, sei die Folge einer Form von Leukämie.

Grosses Medieninteresse vor dem Spital San Raffaele in Mailand. Mourad Balti Touati / EPA

Eine Form von Blutkrebs also, schreibt die italienische Zeitung in ihrem Bericht vom Donnerstagmorgen.

Die Familie des Ex-Regierungschefs eilte laut dem Bericht noch am Mittwoch ins Spital. Bei ihm seien seine Lebensgefährtin Marta Fascina und seiner Kinder Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio und Luigi.

Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 5, 2023

Auf Twitter erklärte sich die amtierende Regierungschefin Giorgia Meloni und wünschte dem Leader der Partei «Forza Italia» schnelle Genesung. «Forza Silvio» twitterte Meloni.

Italien warte auf ihn, twitterte Vize-Regierungschef Matteo Salvini. Berlusconis Partei ist Juniorpartnerin der italienischen Rechts-Regierung, bestehend aus den «Frattelli d'Italia» von Meloni und der «Lega» von Salvini. Berlusconi selbst hat kein Regierungsamt.

Berlusconi prägte die Politik Italiens in den letzten Jahrzehnten wie kein anderer. Zahlreiche Skandale wie die «Bunga-bunga»-Partys und Strafverfahren mündeten zum Teil in Verurteilungen. Ganz an die Spitze des Landes schaffte es der zuletzt gesundheitlich immer stärker angeschlagene Berlusconi allerdings nicht mehr. Die Regierungsbildung von Meloni zeigte indes, ganz ohne Berlusconi geht es eben auch nicht. (dfu)